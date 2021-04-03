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3 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

'AYM kimsenin keyfine göre karar vermez'

03 Nisan 2021, Cumartesi 22:25
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Anayasa Mahkemesi’nin kapatılması çağrısında bulunması için “Suç duyurusu sadece iddia demektir. Anayasa Mahkemesi’nin bunları delil olarak kabul etmesi mümkün değil. Sayın Bahçeli bunu görmüyor. Onun için Anayasa Mahkemesi’ni kapatın, eğer böyle bir karar almadıysa diyor. Kusura bakmasın, Anayasa Mahkemesi, hiç kimsenin kendi inisiyatifine göre karar vermez” değerlendirmesini yaptı.

Karamollaoğlu, HDP’nin kapatılması talebiyle gönderilen iddianamenin eksiklikleri sebebiyle Anayasa Mahkemesi tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade edilmesi üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “HDP’nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi’nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır” eleştirisini yapmasını da değerlendirdi.

Karamollaoğlu, ayrıca, “Bir partinin kapatılması için ya tüzüğünde Anayasa’ya aykırılık olması lazım, bu yok. Yahut programında Anayasa’ya aykırılık olması lazım, o da yok. Kalıyor terörde odak olma noktası. Odak olması noktası da iddialarla gerçekleşmez. Bunun ispat edilmesi gerekir. Suç duyurusu sadece iddia demektir. Anayasa Mahkemesi’nin bunları delil olarak kabul etmesi mümkün değil. Sayın Bahçeli bunu görmüyor. Onun için ‘Anayasa Mahkemesi’ni kapatın, eğer böyle bir karar almadıysa’ diyor. Kusura bakmasın, Anayasa Mahkemesi, hiç kimsenin kendi inisiyatifine göre karar vermez.” şeklinde konuştu.

Etiketler: AYM, Temel Karamollaoğlu
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