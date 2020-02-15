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15 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

'Babacan partiyi Mart ayının başında duyuracak'

15 Şubat 2020, Cumartesi 11:21
Kurucuları arasında yer aldığı AKP’den istifa ettikten sonra siyasi kariyerine kuracağı partiyle devam edeceğini açıklayan Ali Babacan’ın yeni partisini duyuracağı tarih belli oldu. Babacan ve ekibinin mart ayının ilk haftasında yeni partiyi duyurması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından AKP’den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarına başlayan eski Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Ali Babacan’ın hazırlıklarını tamamlama aşamasına getirdiği belirtildi.

Yaklaşık 300 kişilik ekiple siyasi çalışmalarını sürdüren Babacan’ın, partinin kuruluş dilekçesini mart ayının ilk haftasında verebileceği ifade edildi.

İSİM VE LOGODA SON RÖTUŞLAR

Babacan cephesinden; partinin ismi ve logosu en çok merak edilen konuların başında gelirken bu konuda artık son rötuşların yapıldığı ifade edildi.

Independent Türkçe’den Abdulhakim Günaydın’ın haberine göre; 24 ayrı masa ve 300 kişinin 4 aylık bir süreç ile daha öncekilerden farklı bir katılım modeli ile parti tüzük ve programı çalışmalarını bitirdi.

Söz konusu model nedeniyle parti programı 4 ay sürdü.

Kurucular kurulunu belirlemede sona gelinirken, partinin logo ve ismi üzerinde çalışmalar ise devam ediyor.

Hem web sitesi hem de başka kanallarla ekibe ulaşanlarla iletişim ve görüşme trafiği sürüyor.

Gelen teklifler üzerine çalışan ekip, seçenekleri azaltmaya çalışıyor.

Parti kurulduktan sonra mart ayının ortasından itibaren teşkilat çalışmalarına başlanılacak.

Her ilde kurulacak 3 kişilik komisyonlar il ve ilçe teşkilatlarında yer alacak kadroları belirleyecek.

Söz konusu komisyonlar daha önce Ali Babacan’ın Çalışma Ofisi’ne gönderilen başvuruları da değerlendirecek.

Etiketler: Babacan, parti
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