Bahçeli'den 'Abdullah Gül' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Abdullah Gül'ün YSK değerlendirmesi hakkında konuştu.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün twitter'deki mesajını okudum. 367 ile ilgili olarak o dönemin Yargıtay Başsavcısı ile aynı çukura girmeleri inandırıcı değildir. 367 tezini ortaya koyup, kendi cumhurbaşkanlığını engellemeye çalışan bir zatın görüşünü şimdiki ile ilişkilendirerek 'iki üzüntü yaşadığını' söylemesi doğru değildir. 367 riskini 71 milletvekili ile aşan, kendisinin cumhurbaşkanı olması için 3. turu deneyen bir siyasi partinin Genel Başkanı olarak söylüyorum: AKP'ye vefasızlık yapıyor ama MHP'nin politikasına da hiç olmazsa saygı duysun"

***

Abdulla Gül ne demişti?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararını değerlendirdi.Gül, "Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız" ifadelerini kullandı.

Gül sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılındaki haksız “367 Kararı” karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu’nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım.Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız" dedi.