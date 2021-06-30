Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'ye geldi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşıyla Antalya'da görüştü. Görüşmelerde Türk-Rus ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alındı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ziyareti, Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine gerçekleşti. İki dışişleri bakanı Antalya'da bir araya geldi. Önce bakanlar arasında ikili görüşme yapıldı. Ardından heyetler arasında görüşmelere geçildi. Görüşmelerde Türk-Rus ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alındı.

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