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3 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

03 Ağustos 2022, Çarşamba 16:24
Görüşmede iki bakan, Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı konusunu ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dördüncü Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak için gittiği Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de bir araya geldi.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamboçya'dan ayrılmadan önce Rus mevkidaşım Lavrov'la görüştüm. Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı konusunu ve bölgesel gelişmeleri ele aldık." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: Bakan Çavuşoğlu, Lavrov
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