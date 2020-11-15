Bir haftada ne değişti ki ‘acı reçete’den bahsediyorsunuz?

Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun o dönem başbakan olduğunu hatırlatarak birinci derece akrabaların milletvekili olmasını yasakladıklarını söyledi.

Berat Albayrak’ın milletvekili olması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talepte bulunduğunu söyleyen Özdağ şöyle konuştu: “Berat Albayrak ekonomimiz PİK yapıyor demişti, ne değişti ki bir haftada ‘acı reçete’den söz edilmeye başlandı? Yeni saraylar yapmaya gerek var mı? O lüks araçlara gerek var mı?

“Ben buradan soruyorum Sayın Erdoğan, bir haftada ne değişti ki ekonomimiz çok iyi diyordunuz, şimdi ‘acı reçete’den söz ediyorsunuz?

“Davutoğlu Başbakan iken birinci derece akrabalar milletvekili olamayacaklar diye karar aldık. Sayın Cumhurbaşkanı, Berat Albayrak’ın milletvekili olmasını isteyince itiraz ettik, kriz çıktı. Cumhurbaşkanı ‘Bu benim birinci derece akrabam değil, damadım’ dedi.



“Albayrak istifa etmedi, ettirildi”

“Binali Yıldırım’ın da Ulaştırma Bakanı olmasını istememiştik, çünkü çocukları denizcilik ile uğraşıyordu. Siyasî ahlâka uygun hareket edelim diyerek istemedik. Yine kriz oldu. Berat Albayrak istifa etmemiştir, ettirilmiştir. Bu mektup tamamen sitem doludur.”