“Biz bize yeteriz” için kaç lira toplandı?

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a “Biz bize yeteriz” kampanyasında kaç lira toplandığını sordu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan kampanya ile ilgili TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde Tokdemir, şu soruları yöneltti: “Biz bize yeteriz” kampanyasında 22/07/2020 tarih itibarıyla toplam olarak kaç TL toplanmıştır? Toplanan paralardan harcanan tutar ne kadardır? “Biz bize yeteriz” kampanya kapsamında toplanan paralar nerelere harcanmıştır? “Biz bize yeteriz” Kampanyasında toplanan paralarla Yeditepe konserlerin ücretleri karşılandı mı? Karşılandıysa doğru buluyor musunuz?” Ankara – Recep Gören

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