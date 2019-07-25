Boris Johnson'dan 'anlaşmasız Brexit' açıklaması

İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson Avrupa Birliği'nden anlaşmasız şekilde ayrılma konusundaki hazırlıkların hızlandırılması gerektiğini açıkladı.

Ülkesinin bu sonuca kimilerinin tahmininden daha hazırlıklı olduğunu belirten Başbakan, bununla birlikte anlaşmasız bir çıkışa olunması gerektiği kadar hazır olunmadığının altını çizdi. Başbakan sıfatıyla ilk kez Avam Kamarasında konuşan Johnson, "Geriye kalan 98 günlük süre zarfında, bu sonucun ulusal hayatı mümkün olduğunca az etkilemesi için hazırlıklardaki çalışmalarımızı katlayarak artırmalıyız." dedi. Euronews Türkçe

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