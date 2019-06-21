"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 HAZİRAN 2019 CUMA - YIL: 50

Bu anlayıştan bir an önce kurtulmak lâzım

21 Haziran 2019, Cuma
Sorumuzu cevaplayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Devlet böyle yönetilmez. Bizim bu anlayıştan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Bu ülkede yaşayan herkesin hakkını gözetmek durumundasınız bana oy vermeyenler bu hizmetten faydalanamaz diyemezsiniz” dedi.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar’ın ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısı Grand Cevahir Otel’de yapıldı. Çok sayıda basın mensubunun katıldığı toplantıya Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Saadet Partisi İstanbul milletvekili Cihangir İslam da katıldı. “Karamollaoğlu, muhalif kesimlere uygulanan, gazetemiz genel yayın yönetmeni Kâzım Güleçyüz ve bazı yazarlarımıza gri pasaportlarının verilmemesi örneğiyle birlikte sorduğumuz, “Pasaportunuza konulan ‘terör’ şerhi tartışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu şöyle cevapladı; “Bunu izah etmekten acizim. Öncelikle bunu söylemeliyim bana karşı siyasi bir tavrın ötesinde birisinin özel bir husumet beslediğini düşünüyorum. Burada yanlış anlaşılan bir durum var, benim şuan pasaportla ilgili bir sorunum yok. Sadece bu şerhin konulmuş olması bana bildirildi ve bir hafta içerisinde de sorun çözüldü. Ama şerh konuldu. İçişleri Bakanı böyle bir şerh yoktur diyemiyor. Bu doğrudan doğruya şahsi bir husumet böyle devlet adamlığı olmaz.”

Bu anlayıştan kurtulmalıyız

Karamollaoğlu yaşadığı pasaport probleminin çözüldüğünü fakat kısa bir süreli de olsa pasaportunun önüne şerh notunun konulmasının oldukça vahim olduğunu belirterek şöyle  devam etti; “Devlet öyle bir noktaya geldi ki aşiret gibi yönetiliyor ama ben biraz daha ileriye gideyim aşiret bile böyle yönetilmez. Dengeler gözetilir. Bunları yanlış buluyorum. Bu sadece benim şahsımla ilgili bir mesele de değil sizin de dediğiniz gibi başka kesimlere de insanın tavrına siyasetine siyasi anlayışına göre tavır belirleniyor. Bu doğru değil. Devlet böyle yönetilmez. Bizim bu anlayıştan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Bu iş uzun vadeli bu şekilde devam ettirilemez. Bu ülkede yaşayan herkesin hakkını gözetmek durumundasınız bana oy vermeyenler bu hizmetten faydalanamaz diyemezsiniz.”

Niye aday koyduk, niye aday çekeceğiz? 

Gazetecilerin 23 Haziran seçimleri ile ilgili sorularını da cevaplayan Karamollaoğlu, seçimin bir savaş değil bir yarış olduğunun altını çizerek adaylardan medeni bir üslupla seçim çalışmalarına devam ettirmelerini beklediklerini dile getirdi. AKP adayı Binali Yıldırım’ın Millî Gazete’yi ziyaret etmesinin ne anlama geldiğini sorulması üzerine Karamollaoğlu, Yıldırım’ın ziyaretini takdirle karşıladığını ve toplumdaki havanın yumuşaması açısından önemli bulduğunu söyledi. Karamollaoğlu, “Sayın Binali Yıldırım’ın ziyaretini, üslubunu özellikle de gösterdiği nezaketi taktirle karşılıyorum. Olması gereken de bu. Ama aday çekme teklifi... Niye aday koyduk, niye aday çekeceğiz. Biz siyasi bir partiyiz, sıkça da ifade ettik, Türkiye’nin bugün ki sistemle kutuplaştırılmaya götürülmesine gönlümüz razı değil. Bir gerginlik olacağına dostça mücadele edilsin. Bu bir savaş değil. Birileri aday çekmeyi sürekli gündeme getiriliyor, adayımızı çekmeyeceğiz. Biz adayımızı çeksek de seçmen kime oy verecek, verecek mi belli değil. O yaklaşımın isabetli olmadığını düşünüyorum.

Başkanlık sisteminin tehlikesini gördüler

31 Mart seçim sürecinde Saadet Partisi’ne yöneltilen ithamların bu seçim döneminde yöneltilmemesi ve AKP’lilerden Saadet Partili vatandaşlara ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na karşı daha saygılı bir dilin kullanılmasının sebepleri sorulması üzerine Karamollaoğlu bunun bir ihtiyaçtan doğduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye İttifakı’ olarak gündeme getirdiği yumuşama mesajlarına dikkat çeken Karamollaoğlu bu adımı önemli gördüğünü belirtirken altında yatan sebebin başkanlık sisteminin getirdiği tehlikeli durum olduğunu söyledi. Getirilen sistemde 50+1 gibi bir durum oluştuğunu belirten Karamollaoğlu, gerginliği arttırarak iktidara sahip olamayacaklarını gördüklerini belirtti. Kürt oylarının Saadet Partisi’ne yönelip yönelmeyeceğinin sorulması üzerine Karamollaoğlu, “Türkiye’de oy kullanan herkesin oylarına bütün partiler taliptir. Ve geçmişte de o cenahtan en fazla oy alan partiyiz” şeklinde cevap verdi.

İnsanlar kutuplaşmadan bıkmış

Bu Seçim döneminde İstanbul’un sorunlarının konuşulmadığını belirten Saadet Partisi İBB adayı Necdet Gökçınar ise İstanbul’un önemli sorunlarının olduğunu fakat sahada yaptıkları çalışmalarda trafik ve ulaşım gibi sorunların ötesinde, insanların kutuplaştırmadan bıkmış olduklarını gözlemlediklerini belirtti. Öncelikle birlik ve beraberliğin sağlanması gerektiğine dikkat çeken Gökçınar hedeflerinin tüm insanları kucaklamak olduğunu söyledi. Tüm insanların saadetini sağlamayı amaçladıklarını belirten Gökçınar,  diğer problemlerin çözümlerinin bu aşamadan sonra gerçekleştirilebileceğini belirtti.

HABER: ÜLKER YILMAZ CABA

ulkery.caba@hotmail.com

 

Haber Merkezi

Etiketler: Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu, , devlet, idare, İstanbul
Okunma Sayısı: 134
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yargı bağımsızlığı sınıfta kaldı

    Bu anlayıştan bir an önce kurtulmak lâzım

    Terörist Öcalan'dan HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı

    Gürcistan'da göstericiler parlamentoya saldırıyor

    Hamas: Ateşkes tehlikeyi bir aşamaya girdi

    ABD'de Senato Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyecek tasarıyı kabul etti

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 4321 personel alımı yapılacak

    Müslüman Kardeşler'den Mursi'nin vefatı üzerine açıklama

    'İran, S-400 almayı düşünmeli'

    Esad, Rus heyetiyle görüştü: İdlib'deki durum ele alındı

    BM Raportörü'nden Suudi yetkililere 'cesedin yerini itiraf edin' uyarısı

    Putin: ABD-İran çatışması felaket olur

    Eğitim evde de sürmeli

    Trump: İran büyük bir hata yaptı

    "Filistinliler bir lokma ekmeğe talim etmezler"

    Kanser hastaları randevu bulamıyor

    FATİH Projesi çöp mü oldu?

    İmamoğlu: İşçilerin haklarını koruduğum için Sayıştay raporundayım

    Filistinliler kendi vatanlarında mülteci statüsünde kalıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yargı bağımsızlığı sınıfta kaldı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP’nin içi
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Ya Sisi kazanacak, ya Yıldırım” öyle mi?
    Genel

    Bu anlayıştan bir an önce kurtulmak lâzım
    Risale-i Nur'dan

    İhvan ile Nurcular arasındaki farklar - 1
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Adalet-i izafiyede devlet ön plandadır
    Ali HAKKOYMAZ

    Süleyman Demirel ya da Konuşan ve Yasaksız Türkiye
    Fatih Yargı

    Telefonu Demirel açmıştı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.