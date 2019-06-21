Bu anlayıştan bir an önce kurtulmak lâzım

Sorumuzu cevaplayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Devlet böyle yönetilmez. Bizim bu anlayıştan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Bu ülkede yaşayan herkesin hakkını gözetmek durumundasınız bana oy vermeyenler bu hizmetten faydalanamaz diyemezsiniz” dedi.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar’ın ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısı Grand Cevahir Otel’de yapıldı. Çok sayıda basın mensubunun katıldığı toplantıya Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Saadet Partisi İstanbul milletvekili Cihangir İslam da katıldı. “Karamollaoğlu, muhalif kesimlere uygulanan, gazetemiz genel yayın yönetmeni Kâzım Güleçyüz ve bazı yazarlarımıza gri pasaportlarının verilmemesi örneğiyle birlikte sorduğumuz, “Pasaportunuza konulan ‘terör’ şerhi tartışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu şöyle cevapladı; “Bunu izah etmekten acizim. Öncelikle bunu söylemeliyim bana karşı siyasi bir tavrın ötesinde birisinin özel bir husumet beslediğini düşünüyorum. Burada yanlış anlaşılan bir durum var, benim şuan pasaportla ilgili bir sorunum yok. Sadece bu şerhin konulmuş olması bana bildirildi ve bir hafta içerisinde de sorun çözüldü. Ama şerh konuldu. İçişleri Bakanı böyle bir şerh yoktur diyemiyor. Bu doğrudan doğruya şahsi bir husumet böyle devlet adamlığı olmaz.”

Bu anlayıştan kurtulmalıyız

Karamollaoğlu yaşadığı pasaport probleminin çözüldüğünü fakat kısa bir süreli de olsa pasaportunun önüne şerh notunun konulmasının oldukça vahim olduğunu belirterek şöyle devam etti; “Devlet öyle bir noktaya geldi ki aşiret gibi yönetiliyor ama ben biraz daha ileriye gideyim aşiret bile böyle yönetilmez. Dengeler gözetilir. Bunları yanlış buluyorum. Bu sadece benim şahsımla ilgili bir mesele de değil sizin de dediğiniz gibi başka kesimlere de insanın tavrına siyasetine siyasi anlayışına göre tavır belirleniyor. Bu doğru değil. Devlet böyle yönetilmez. Bizim bu anlayıştan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Bu iş uzun vadeli bu şekilde devam ettirilemez. Bu ülkede yaşayan herkesin hakkını gözetmek durumundasınız bana oy vermeyenler bu hizmetten faydalanamaz diyemezsiniz.”

Niye aday koyduk, niye aday çekeceğiz?

Gazetecilerin 23 Haziran seçimleri ile ilgili sorularını da cevaplayan Karamollaoğlu, seçimin bir savaş değil bir yarış olduğunun altını çizerek adaylardan medeni bir üslupla seçim çalışmalarına devam ettirmelerini beklediklerini dile getirdi. AKP adayı Binali Yıldırım’ın Millî Gazete’yi ziyaret etmesinin ne anlama geldiğini sorulması üzerine Karamollaoğlu, Yıldırım’ın ziyaretini takdirle karşıladığını ve toplumdaki havanın yumuşaması açısından önemli bulduğunu söyledi. Karamollaoğlu, “Sayın Binali Yıldırım’ın ziyaretini, üslubunu özellikle de gösterdiği nezaketi taktirle karşılıyorum. Olması gereken de bu. Ama aday çekme teklifi... Niye aday koyduk, niye aday çekeceğiz. Biz siyasi bir partiyiz, sıkça da ifade ettik, Türkiye’nin bugün ki sistemle kutuplaştırılmaya götürülmesine gönlümüz razı değil. Bir gerginlik olacağına dostça mücadele edilsin. Bu bir savaş değil. Birileri aday çekmeyi sürekli gündeme getiriliyor, adayımızı çekmeyeceğiz. Biz adayımızı çeksek de seçmen kime oy verecek, verecek mi belli değil. O yaklaşımın isabetli olmadığını düşünüyorum.

Başkanlık sisteminin tehlikesini gördüler

31 Mart seçim sürecinde Saadet Partisi’ne yöneltilen ithamların bu seçim döneminde yöneltilmemesi ve AKP’lilerden Saadet Partili vatandaşlara ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na karşı daha saygılı bir dilin kullanılmasının sebepleri sorulması üzerine Karamollaoğlu bunun bir ihtiyaçtan doğduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye İttifakı’ olarak gündeme getirdiği yumuşama mesajlarına dikkat çeken Karamollaoğlu bu adımı önemli gördüğünü belirtirken altında yatan sebebin başkanlık sisteminin getirdiği tehlikeli durum olduğunu söyledi. Getirilen sistemde 50+1 gibi bir durum oluştuğunu belirten Karamollaoğlu, gerginliği arttırarak iktidara sahip olamayacaklarını gördüklerini belirtti. Kürt oylarının Saadet Partisi’ne yönelip yönelmeyeceğinin sorulması üzerine Karamollaoğlu, “Türkiye’de oy kullanan herkesin oylarına bütün partiler taliptir. Ve geçmişte de o cenahtan en fazla oy alan partiyiz” şeklinde cevap verdi.

İnsanlar kutuplaşmadan bıkmış

Bu Seçim döneminde İstanbul’un sorunlarının konuşulmadığını belirten Saadet Partisi İBB adayı Necdet Gökçınar ise İstanbul’un önemli sorunlarının olduğunu fakat sahada yaptıkları çalışmalarda trafik ve ulaşım gibi sorunların ötesinde, insanların kutuplaştırmadan bıkmış olduklarını gözlemlediklerini belirtti. Öncelikle birlik ve beraberliğin sağlanması gerektiğine dikkat çeken Gökçınar hedeflerinin tüm insanları kucaklamak olduğunu söyledi. Tüm insanların saadetini sağlamayı amaçladıklarını belirten Gökçınar, diğer problemlerin çözümlerinin bu aşamadan sonra gerçekleştirilebileceğini belirtti.

HABER: ÜLKER YILMAZ CABA

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