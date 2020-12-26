Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Kahveciler Odası’nı ziyaret ederek Oda Başkanı İsa Güven ile kahveci esnafının sorunları ve çözümleri konusunda istişarede bulundu.

Memleketin can alıcı problemleri olduğunu söyleyen Uysal, “Bu süreçte halkımızın en ihtiyaç duyduğu devletimiz maalesef vatandaşımızın, esnafımızın, çiftçimizin, işçimizin yanında yeterince olamadı. Salgın dolayısıyla trilyonlarca dolarlık ek bütçeler yapan gelişmiş ülkelerin yanında Türkiye kısa çalışma ödeneği ve çok sınırlı bir kesime biner liralık yardım, yine çok sınırlı kesime 500-70 arası kira yardımı yapıyor sadece. En küçük ilçede bile bu yardımlar ne manaya gelecek bilemiyorum. Kirası 5 bin liradan düşük olan dükkân mı var? Bu insanlar evini nasıl geçindirecek?” dedi.

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