Bunları gördük!

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur yeni yıl mesajında Türkiye'nin ekonomi gündemini değerlendirdi.

Cesur, yaptığı açıklamada, “2021’e bu şekilde giriyoruz: Türkiye bu yıl, açlık sınırının altındaki milyonlara kör, ‘Yoksulluğu bitirdik’ diyen bakan görmüştür. Emekli maaşı ödenmesini marifet sayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı görmüştür. Öğretmen maaşlarını bütçeye yük gören Millî Eğitim Bakanı görmüştür. “Kuru ekmek yiyoruz’ diyenlerin derdi söylenince, TBMM’de; ‘Demek ki aç değil’ diyen milletvekili görmüştür. Artık her şeyin ithale bağlandığı ülkemizde Hazine ve Maliye Bakanı’nın ‘Dolara bakmıyorum’ dediğini görmüştür. Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğu boşken liranın değer kazandığını görmüştür. Sekiz ay boyunca Sağlık Bakanı’nın her gün karşımıza çıkıp, vaka sayıları konusunda bize düpedüz doğruları söylemediğini görmüştür. Covid-19’a yakalanan sağlık çalışanlarına ‘Kendi suçları’ diyen valiler görmüştür. Sokaktaki işsizlik artarken, TÜİK verilerinde işsizlik oranlarının düştüğünü görmüştür. Bir yılda iki ayrı Bakanın sosyal medya üzerinden istifa ettiğini görmüştür. 2021’e maalesef işte bu şekilde giriyoruz” dedi. Ankara - anka

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