"Bürokrat değiştirmekle enflasyon düşmüyor"

DP Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp, “İstediğin kadar bürokratı bakanı görevden al, hiçbir şey değişmez. Zira sistem yanlış” dedi.

Demokrat Parti Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, “Enflasyon rakamları, enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor” sözlerini hatırlatarak, “Ben olsam TÜİK’e göre bile tüketici enflasyonu TÜFE’nin 24 yılın zirvesine çıkıp %73,50’ye, Üretici enflasyonu ÜFE’nin ise 27 yılın zirvesine %132,16’ye çıktığı bir günde susardım!” dedi. TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı %73,50 enflasyon verisinden sonra, Türkiye’nin dünyada enflasyon sıralamasında 6. sıraya yükseldiğini ifade eden DP Genel Başkan Yardımcısı Şahinalp, “Yağmalanan Arjantin %58, ambargo altındaki İran %39.3, işgalci Rusya %17.8, ülkesinin 1/5’i işgal altındaki Ukrayna %16.4, Nijerya %16.8, Burundi, Malawi” şeklinde konuştu.

Sistem sürekli hata veriyor

TÜİK’te enflasyon hesabını yapan Dairenin Başkanı sağlık sorununu gerekçe göstererek “görevden affını” istediğini de söyleyen Şahinalp, “İstediğin kadar bürokratı bakanı görevden al, hiçbir şey değişmez. Zira sistem yanlış, sürekli hata veriyor. Seçim sonrası Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi getireceğiz. Sık sık başkan ve daire başkanlığı değişikliği ile Türkiye’nin gündemini oluşturan TÜİK’te görevden almalar dur durak bilmiyor. Önceki gece yayımlanan karar ile 20 TÜİK Bölge Müdürü görevlerinden alındı. Bürokratları değiştirerek enflasyonu düşürmeye çalışan bir iktidara sahibiz” dedi.