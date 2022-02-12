Büyük demokrasi buluşması bugün

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmaları yürüten altı muhalefet partisi genel başkanları, ilk kez bir çalışma yemeğinde buluşacaklar.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün ilk kez bir çalışma yemeğinde bir araya gelecek. BBC Türkçe’nin haberine göre, gözlerin çevrildiği liderlerin “yuvarlak masa” toplantısında ana gündem maddelerinin “güçlendirilmiş parlamenter sistem” çalışması, seçimlere yönelik iş birliği imkanları, seçimin kazanılması halinde “parlamenter sisteme geçiş” süreci planlaması ve cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği olması bekleniyor.

Devamı gelecek

Liderlerin bu ilk buluşmasının ardından devamının da geleceği ifade ediliyor. Bu arada, Genel başkanların da büyük oranda mutabık kaldığı metne göre Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’de cumhurbaşkanının yetkileri önemli ölçüde azaltılırken güçlü bir parlamentonun temelleri atılacak. Cumhurbaşkanının yetkileri başbakan ve hükümete ait olacak. Öte yandan cumhurbaşkanının görev süresi tek dönem 7 yıl olarak belirlenecek. Bakanlar Kurulu da Meclis içinden atanacak. Meclis’in çalışma ve içtüzük konularında da anlaşma sağlanırken, torba yasa uygulaması kaldırılacak; sözlü ve yazılı soru mekanizmasının da güçlendirilmesi hedeflenecek. Ayrıca hükümet düşürmek zorlaştırılırken, hükümet kurmak da kolaylaştırılacak.

Yüzde 3’lük barajda anlaşma sağlandı

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’de en büyük değişikliklerden biri de mevcut seçim barajına yönelik olacak. Genel başkanların ortak metne işlendiği gibi mevcut seçim barajı için yüzde 3’te mutabık kaldığı da öğrenildi. Öte yandan hazine yardımı konusunda da yüzde 1’i geçen her parti hazine yardımı alabilecek. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’de en çok tartışılan konulardan biri olan OHAL (Olağanüstü hal) konusunda da düzenleme yapılacak. Cumhurbaşkanının yetkisinde olan OHAL’de KHK çıkarma uygulaması da son bulacak. Ortak metinde yargıya ilişkin düzenlemelerde yer alacak. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ikiye ayrılacak. Hakimler Kurulu’nda Adalet Bakanı yer almayacak. Anayasa Mahkemesi ve AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) kararlarının uygulanması için de çalışma yürütülecek.