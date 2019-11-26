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26 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

CHP'li Özkoç'tan Erdoğan'a 'eşit şekilde yargılanalım' çağrısı

26 Kasım 2019, Salı 17:25
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerine ilişkin "Eğer dokunulmazlık söz konusuysa, sen de ben de dokunulmazlıklarımızı kaldıralım ve yasalar önünde eşit şekilde yargılanalım. Hodri meydan" dedi.

Özkoç, Mecliste basın toplantısı düzenleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün AKP TBMM Grup Toplantısı'nda şahsına yönelik sözlerine yanıt verdi.

Engin Özkoç, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile geçen hafta TBMM Genel Kurulunda yaşadıkları tartışma üzerine Erdoğan'ın kendisine yönelik "şizofren, hapsetmek lazım, tımarhaneye göndermek lazım" şeklinde sözler sarf ettiğini anlattı.

"Bir Cumhurbaşkanına asla yakışmayacak ama AKP Genel Başkanına yakışan sözlerdir, bu sözler" diyen Özkoç, bu olayda, başörtüsüne yönelik bir kelimenin ağzından çıkmadığını vurguladı.

"TÜRKİYE'DE YAŞANANLARI UNUTTURMAK İÇİN YAPIYOR"

"Erdoğan'ın günlerden beri kendi grup başkanvekilini başörtüsü üzerinden istismar ettiğini" belirten Özkoç, şöyle devam etti:

"Çünkü amacı bir yerden Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm vatandaşlarımızı, yaşam biçimleri ne olursa olsun, onları kucaklayan, saran, olması gereken mesajları veren söylemlerinin önünü kesebilmek. Öbür taraftansa yoksulluğu, haksızlığı, hukuksuzluğu, Türkiye'de yaşananları unutturmak için yapıyor. Aslında insanları ya tımarhane ya da hapishaneye göndermekle tehdit ediyor. Karar vermeli; beni tımarhaneye mi hapishaneye mi gönderecek? Bunu hangi güç üzerinden yapacak?"

CHP'li Özkoç, dokunulmazlıklarının kaldırılması için elini kaldırdığını, çiğ süt emmediği için karnının ağrımadığını belirterek, "Kendisi belediye başkanlığı döneminde yaptıkları hukuksuzluklar, yasal olmayan işlemler dolayısıyla; başbakanlığı döneminde yaptıkları olaylarla ilgili, kasa kasa paralar, ayakkabı kutularıyla ilgili cevabını veremediği dönemlerde, dokunulmazlık zırhı altında bu konuda çok atıp tuttu" şeklinde konuştu.

"DOKUNULMAZLIKLARI KALDIRALIM"

Dokunulmazlık zırhının altına sığınmadığını, bütün yurttaşları yaşam biçimleri ne olursa olsun kucakladığını vurgulayan Özkoç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dokunulmazlıktan mı bahsediyoruz? Ben, dokunulmazlığımın kaldırılmasına razıyım. O zaman sen de kendi dokunulmazlığının kaldırılması için başvuruda bulun. İkimiz birlikte yargılanalım adil mahkemelerde. Bakalım suçlu kim, insanlara hukuksuz davranan, yasal olmayan yöntemlerle kendisine çıkar sağlayan kişi kim? Milletimiz de şahit olsun. Allah'tan başka kimseden korkumuz yoktur. Milletimize, Allah'a hesap veririz. Veremeyeceğimiz hiçbir hesabın arkasında durmayız. Eğer dokunulmazlık söz konusuysa, sen de ben de dokunulmazlıklarımızı kaldıralım ve yasalar önünde eşit şekilde yargılanalım. Hodri meydan."

Etiketler: Engin Özkoç, Erdoğan, eşit yargılanma, çağrı
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