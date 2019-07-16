Çin'den Doğu Akdeniz ile ilgili diyalog çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Şuang, Türkiye ve Kıbrıs’a Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin sondaj faaliyetleri konusunda itidal ve diyalogçağrısında bulundu.

Geng, bugünkü basın toplantısında Çin’in, gerilimin tırmanmasının önüne geçmek için Türkiye ve Kıbrıs’a Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin sondaj faaliyetleri konusunda itidal ve diyalog çağrısında bulunduğunu belirtti. Çinli diplomat, “Doğu Akdeniz'de olup bitenleri büyük bir dikkatle izliyoruz. Çin hem Kıbrıs, hem de Türkiye ile dostane ilişkiler sürdürmekte, ilgili tüm tarafları itidalli olmaya, aramızdaki mevcut ihtilafları çözmek ve gerilimin tırmanmasının önüne geçmek için diyalog kurmaya ve müzakereler yürütmeye çağırıyoruz” diye konuştu.

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