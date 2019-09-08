Çözüm adresi devletin kapısıdır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyarbakır annelerinin oturma eylemine ilişkin, “O annelerin feryadının çözüm adresi bir partinin kapısı değil, devletin kapısıdır” değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı yazılı açıklamada, evlatları terör örgütünce kaçırılan annelerin, Diyarbakır’daki bir parti binası önünde gözyaşı ve hasretle nöbet tuttuklarını hatırlattı. Sadece Diyarbakırlı annelerin değil bütün milletin ağladığını, bu acıyla 82 milyonun feryat ettiğini belirten Akşener, şu ifadeleri kullandı: “Bu gerçeğin ışığında, bir anne olmanın yanında, Türkiye Cumhuriyetinde İçişleri Bakanlığı yapmış bir siyasetçi olarak uyarıyorum, o annelerin feryadının çözüm adresi, bir partinin kapısı değil, devletin kapısıdır. Eğer bu ülkenin anneleri, devletin çözüm bulması gereken bir acıya, bir parti kapısında derman aramak durumunda kalıyorsa iktidar da borazan medyası da düşünmek ve şu soruya cevap vermek zorundadır; ‘Liyakatle yönetilen bir ülkede, bir anne, evlâdının geleceğini bir partiden mi yoksa devletten mi talep eder?’ Dikkat buyurun, anneler ‘Evlatlarımızı kurtarın’ değil, ‘Evlâtlarımızı geri verin’ diyor.”

Devlet ciddiyeti bunu gerektirir

Akşener, devletin görevinin bu çaresizlikten propaganda üretmek değil, hukuken gereğini yapmak ve anneleri evlâtlarına kavuşturmak olduğunu belirterek açıklamasında, “Evlâtlarımızı korumak ve kollamakla görevli bir devlet varken, vatandaşı bir siyasî partiden talepte bulunmak zorunda bırakmak ciddiyetsizliktir, yönetim zaafiyetidir” ifadelerine yer verdi. Akşener, devlet edebilmek için önce millete kulak vermek gerektiğini söyledi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: “Milletimizce devleti yönetmekle görevlendirilmiş iktidar, İstanbul’da, Ankara’da seçim yenilgisinin intikamı peşinde koşmak, muhalif avına çıkmak yerine, insanımıza ve milletimize bu acıları yaşatanların peşine düşmek durumundadır. Devlet ciddiyeti bunu gerektirir. Annelerin acısı üzerinden değer inşa etmeye çalışanlara sesleniyorum, o anneleri o kapılara mahkum etmeyi iyi bir şey gibi sunarsanız, terör örgütü yandaşlarına paye verirsiniz.”