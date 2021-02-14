'Cumhur’da çözülme var'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk TV’de soruları cevapladı.

AKP’nin oy kaybettiğini ve Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini gördüğünü belirten Karamollaoğlu, ‘Cumhur İttifakı’ndan ayrılma ve çözülme var’ dedi.

Karamollaoğlu, Saadet Partisi ile AKP arasındaki ittifak ihtimali olup olmadığı yönündeki soru üzerine “Sayın Recep Tayyip Erdoğan AK Parti’den daha fazla teveccüh görüyor, ama cumhurbaşkanı seçilmesine yetmiyor. İttifak olduğu zaman da Meclis’te çoğunluğu sağlayacak durumda değiller. Destek arıyor. Destek aramak için de geçmişte biz beraber olmuşuz -18 yıldır kapımız çalınmamış olsa bile- bir aşinalığımız var. Oğuzhan beyi de bu şekilde ziyaret etmeyi, acaba bir yakınlık kurabilir miyiz diye bir ihtiyaç olarak görmüşlerdir. Bunu garipsemem, ama abartılmasının da doğru olmadığı kanaatindeyim. Destek almak için gittiği gözüküyor” ifadelerini kullandı.