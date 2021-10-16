Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 17-18 Ekim'de Orta Afrika ülkesi Angola'ya yapacağı ziyaret iki ülke ilişkilerinde dönüm noktası olacak.

Türkiye'nin Luanda Büyükelçisi Alp Ay, Angola ile Türkiye arasındaki ilişkilerde son yıllarda yaşanan gelişmeleri ve ziyarete ilişkin beklentileri değerlendirdi. Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun temmuz ayındaki Türkiye ziyaretiyle ikili ilişkilerin ivme kazandığını belirten Ay, Angola'nın ekonomide kaynak çeşitliliği yaratma çabası içinde olduğunu ifade etti. Ay, ziyaret sırasında altyapı projelerine ilişkin anlaşmaların imzalanabileceğini, çok sayıda şirketin Angola makamlarıyla çeşitli alanlardaki yatırım projeleri için yakın temasta olduğunu dile getirdi.

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