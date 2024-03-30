Dar gelirlinin soluğu kesiliyor

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, ekonomik zorluklar sebebiyle vatandaşların tüketici kredilerini ödeyemez hale geldiğini belirterek takibe düşen tüketici kredilerinin ve kredi kartı borçlarının arttığını söyledi.

Ateş, “2023 sonunda 15 milyar 392 milyon lira olan takibe düşen kredi kartı borcu, 21 milyar 247 milyon liraya yükseldi. Sadece 3 ayda 5,8 milyar liralık kredi kartı borcu takibe düştü. 2023 yılı sonunda, 29 milyar 443 milyon lira olan takibe düşen tüketici kredileri, daha üç ay dolmadan 33 milyar 887 milyon liraya ulaştı. Faiz artışları, enflasyonu ve dövizin ateşini düşürmediği gibi, diğer taraftan dar gelirlinin soluğunu kesiyor” dedi. Ankara-Bolu-anka

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