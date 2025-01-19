DEM’den ”ikinci görüşme” açıklaması

DEM Parti İmralı Heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile ikinci görüşmeyi yapmak için bugün Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunacak.

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