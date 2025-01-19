DEM’den ”ikinci görüşme” açıklaması

19 Ocak 2025, Pazar 17:00
DEM Parti İmralı Heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile ikinci görüşmeyi yapmak için bugün Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunacak.
“İmralı süreci”nin senaryoları
Partiden yapılan açıklamada, "Heyet başvurduktan sonra kısa süre içinde ikinci ziyaretin gerçekleşmesini bekliyoruz" denildi.
Gazete Duvar'ın haberine göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ikinci İmralı görüşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada henüz bir başvuru olmadığını söylemişti.
Haber Merkezi
İmralı trafiği: Yol haritası belli değil
DEM el yükseltti: “Görüşme yetmez İmralı’nın kapıları açılmalı”
“Nevruz’da silâhlar bırakılmış olur”
Milletin başı döndü
Okunma Sayısı: 179
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.