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4 ARALIK 2020 CUMA - YIL: 51

Demokrasi için kararlıyız

04 Aralık 2020, Cuma 00:12
CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU, DP LİDERİ UYSAL’I ZİYARET ETTİ: DEMOKRATİK REJİM İŞLEMİYOR. HEP BİRLİKTE ÜLKEMİZE DEMOKRASİYİ GETİRMEKTE KARARLIYIZ.

İKİ KÖKLÜ GELENEK OLARAK

UYSAL: “Bütün partilerle medenî ilişkilerimizi sürdürdüğümüz gibi Türkiye’nin iki köklü geleneği olarak demokrasimizin hak ve hürriyetler başta olmak üzere en can alıcı meselelerini değerlendirdik. Herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye için çalışıyoruz.”

DP KÖKLERİ OLAN BİR PARTİ

KILIÇDAROĞLU: “DP demokrasiyi savunan, demokrasinin güçlenmesi için mücadele eden, tarihsel kökleri olan saygıdeğer bir parti. Demokrasiyi hepimiz savunuyoruz. Demokrasi için mücadele ediyoruz. Bu ülkeye demokrasiyi getirmeye kararlıyız.”

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Demokrasi için kararlıyız

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, düzenledikleri basın toplantısında “Demokrasi için kararlıyız” mesajı verdiler.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaret sonrasında açıklama yapan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP heyetini DP’yi ziyaret etmelerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, “Bütün siyasî partilerle medeni ilişkilerimizi sürdürdüğümüz gibi Türkiye’nin iki köklü geleneği olarak bugün Türkiye’nin içine düştüğü ve derin nefes alması için çabalar sarf ettiğimiz böyle bir iklimde memleketimizin milletimizin demokrasimizin temel hak ve hürriyetler başta olmak üzere en can alıcı meselelerini değerlendirme fırsatı bulduk” dedi.

Derin bir nefes almaya ihtiyacımız var

Türkiye’nin ağır bir demokrasi probleminin olduğunu söyleyen Uysal, “Türkiye’nin eşitlik, hukuk ve her geçen gün rengi koyulaşan bir anti demokratik rejim problemimiz var. Basın olarak, temel hak ve hürriyetleri en geniş manada kullanma ihtiyacı duyan sizler başta olmak üzere son olarak RTÜK’ün Habertürk televizyonuna uyguladığı ceza bunun ispatıdır. (...) Bağımsız kurulların yukarıdan talimat almakla övündüğü bir Türkiye var. O açıdan bütün meselelerini demokrasi parantezi içerisinde değerlendiriyoruz. Türkiye’yi derinden bir nefes alacak külfetleri ve nimetlerini ortak paydada paylaşacak yarınlara güvenle bakacak herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye’yi meydana getirmekte hepimizin bir çabası var. Topyekûn işlemeyen bir demokratik rejim problemi var. Dörtnala felâkete doğru sürüklenen bir Türkiye var. Bütün çabamız meşruiyet içiresinde Türkiye’nin bu sorunlarını çözmesidir” diye konuştu.

Asla kabul etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da Türkiye’nin içinde yaşadığı sorunları değerlendirdiklerini belirterek, karşılıklı fikir alış verişinde bulunduklarını anlattı. Demokrat Parti’nin demokrasiyi savunan, demokrasinin güçlenmesi açısından mücadele eden saygıdeğer, tarihsel kökleri olan bir parti olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Demokrasiyi hepimiz savunuyoruz. Demokrasi için mücadele ediyoruz” dedi. RTÜK tarafından Habertürk televizyonuna uygulanan cezaları değerlendiren Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Bir televizyon kanalında bir tartışma programında RTÜK tarafından ağır yaptırımlar uygulanmasını demokrasi açısından asla kabul etmiyoruz. Eğer siz bağımsız ve özgür bir yayın organını en ağır bir şekilde yasalara aykırı olarak en ağır şekilde cezalandırırsanız bu doğru olmaz. ‘Dünyaya bizde demokrasi vardır’ algısını yerleştiremezsiniz. Tam tersine baskıcı otoriter bir yönetimin olduğu algısını güçlendirmiş olursunuz.”

Medya Hür olmalı

“Medyanın özgür olması lâzım” diyen Kılıçdaroğlu, şu şekilde devam etti: “Yandaş ve havuz medyası diye bir kavramının olmaması olamaz. Ahlâkî olarak da demokratik olarak da Türkiye’nin bu kavramlardan kurtulması lazım. Benim gördüğümüz kadarıyla sözünü ettikleri hukuk reformu bu galiba. Yasaları beğenmedikleri medya organları üzerinde bürokratları aracıyla acımasızca uygulamak. Türkiye’yi biraz daha geriye götürmek, demokratik standartlarımızı biraz daha törpülemek. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bu ülkeye dostlarımızla arkadaşlarımızla beraber demokrasiyi getirmeye kararlıyız.”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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