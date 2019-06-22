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22 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

'Demokrasi istiyoruz, hak istiyoruz, hukuk istiyoruz'

22 Haziran 2019, Cumartesi 09:00
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Beraber ayın 23’ünde bir destan yazacağız. Bizim yazacağımız destan sadece İstanbul’u ya da Türkiye’yi değil bütün dünyayı temelinden sarsacaktır. Çünkü biz demokrasi istiyoruz, hak istiyoruz, hukuk istiyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na Eyüp mitinginde eşlik etti.

Burada vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Kılıçdaroğlu nerede?" diye sorulduğunu belirterek, "Kılıçdaroğlu fakir fukaranın yanında. Onlara anlatıyorum; Ekrem başkan, fakirliği, yoksulluğu bitirecek ve adalet, huzur, sevgi getirecek. Onları sokak sokak geziyorum, anlatıyorum ve anlatacağım. Anlatıyorum. Güzel Türkiye ve güzel İstanbul için birlikte çalışacağız." dedi.

23 Haziran seçimlerinin önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Beraber ayın 23’ünde bir destan yazacağız. Bizim yazacağımız destan sadece İstanbul’u ya da Türkiye’yi değil bütün dünyayı temelinden sarsacaktır. Çünkü biz demokrasi istiyoruz, hak istiyoruz, hukuk istiyoruz." şeklinde konuştu. 

Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekrem başkan, İstanbul'a yakışan bir başkan. Ekrem başkan hak, hukuk ve adalet diyen bir başkan. Ekrem başkan, üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir İstanbul'u yönetecek başkan. Onu size emanet ediyorum." diyerek konuşmasını tamamladı.

"İsrafı bulduk. İsrafı durduracağız"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Eyüp mitingi öncesi Sarıyer'de vatandaşlarla buluştu.

31 Mart seçimlerinin milli iradeyi ortaya çıkardığını belirten İmamoğlu, "Hep birlikte bunların gerçek yüzünü görmekten dolayı da mutlu olduk milletçe. Devlet, millet işi ciddi iştir. Bu kadar takla atmalarından, cambazlıklarından sonra oturdum düşündüm. Bir sürü soru sordum. İBB Başkanlığı? Tamam, bazı şeyleri bulduk. İsrafı bulduk. İsrafı durduracağız. Önemli şeyler başaracağız. Zarara uğrattıkları, sıkıntıya soktukları her şeyi biliyoruz. Ama bu kadar takla atılıp, cambazlık yapılır mı?" diye konuştu. 

İmamoğlu 23 Haziran seçimlerinin ardından "siyasete ahlak ve şeffaflık" getireceklerini ifade etti.

Kendisinin son günlerde "görev yapamaz" diyerek tehdit edildiğini söyleyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Birkaç gündür tehdit ediyorlar. Size bir lafı, rakibimin bir sözünü hatırlatıyorum. O dedi ama 2 gün sonra unuttu ama ben, arkasına milletini almış, milli iradeye inanmış biri olarak, onlara söylüyorum; 'Sizin tehditleriniz vız gelir, tırıs gider'. Ben onlara neden cevap vereyim ki? 23 Haziran’da tüm enerjimizle sandığa gideceğiz, 24’ünde de tam gaz hizmet yapacağız."

İmamoğlu daha sonra Eyüp'te vatandaşlara seslendi. Konuşmasında beytülmal kavramının altını çizen İmamoğlu, "Beytül mal ne demek biliyor musunuz? Kamu yöneticisinin idare ettiği bütçe demek, hazine demek. İnancımızın çok önemli bir tarifi var. İki şeyin affı yok. Bir tanesi beytülmalı istismar etmek, diğeri de kul hakkı. İsraf bu şehrin düşmanı. Bu şehrin kaynaklarını ne yazık ki kötü harcadılar." ifadelerini kullandı. 

İstanbul'un yüzyıllar boyunca devletlerin ve imparatorlukların mücadele ettiği bir şehir olduğunu anlatan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bu şehir kolay var olmadı, 3 imparatorluk burayı yönetti bu şehrin inançları biriktirdikleri kolay olmadı. Biz bu ahlakla yöneteceğiz. Tarihine olan sorumluluğuyla, geleceğine, havasına, suyuna olan sorumluluğumuzla yöneteceğiz. Bu şehrin mazlumlarını ve gariplerini asla ve asla bu şehri mahveden bir avuç insana kurban etmeyeceğiz." 

AA

Etiketler: İstanbul, yerel seçim, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu
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