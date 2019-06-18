İYİ Parti Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu, “Türkiye’de 17 senede demokrasi kilitlendi, 31 Mart’ta tekrar açıldı. CHP seçimi kazanmış, İYİ Parti kazanmış fark etmez, demokrasi kapısı açıldı” dedi.

İstanbul’da Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen Yöresel Tatlar Festivali’nde gerçekleştirilen programa katılan İYİ Parti Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu ve İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, sorularımızı cevaplayarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ensarioğlu, “Türkiye’de 17 senede demokrasi kilitlendi, 31 Mart’ta tekrar açıldı. CHP seçimi kazanmış, İYİ Parti kazanmış fark etmez, demokrasi kapısı açıldı” ifadelerini kullandı.

Demokrasi kapısı

İstanbul’da seçim çalışmaları kapsamında kurdukları ‘Demokrasi Çadırları’ hakkında bilgi veren Ensarioğlu, çadırlara ilginin yoğun olduğunu belirterek şunları söyledi: “Türkiye’de 17 senede demokrasi kitlendi, 31 Mart’ta tekrar açıldı. CHP seçimi kazanmış, İYİ Parti kazanmış fark etmez, demokrasi kapısı açıldı. Çadırlarda vatandaş bunu görüyor. Halk için bir alternatif çıktı. Bu alternatif iktidar için de güzeldir. Onlar da eksiğini gediğini görecekler. Bu seçim iktidar için de bir ikazdır.”

Seçime kadar buradayız

23 Haziran seçimleriyle ilgili çalışmalarında İYİ parti olarak Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’na desteklerini anlatan Mehmet Salim Ensarioğlu, “Birincisi İYİ Parti sahaya biraz daha toplu çıktı.Toplam 39 milletvekilimizle 82 üyemizle 13 genel başkanımızla toplu olarak İstanbul’da bulunuyoruz. Seçime kadar buradayız. İYİ Parti’nin ben bu olayda “Ben de buradayım, varım, ben olmazsam olmaz” dediğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

İstişare sünnettir

Ensarioğlu meselenin sadece Ekrem İmamoğlu ya da CHP meselesi olmadığını vurgulayarak, “Peygamber efendimiz (asm) diyor ki, ‘Ne zaman ki kimseyi bulamazsınız, eşinizle istişare edin’ istişare sünnettir. Bu iktidar hiç kimseyle istişare etmiyor. Olay artık kibirliliğe girdi. İktidar partisi istiyor ki; ‘Türkiye benim elimde olsun’ Bizim istediğimiz; Türkiye hepimizin elinde olsun” diye konuştu.

Afet yasasından faydalanılarak üstü örtüldü

Reddedilen araştırma önergelerine örnek olarak vekili olduğu Erzurum’daki atlama kulelerinin yıkılmasının araştırılmasını da örnek veren Cinisli, “O kadar çok ihmal var ki. Göz göre göre oraya yıkılacağı belli olan bir yapı yapılmış. Uluslararası müsabaka organize edilmiş. Bu çöküntü yarışma esnasında sporcu üstündeyken olsaydı Allah korusun vefat olabilirdi. Öte yandan dünyaya rezil olurduk. Atlama kulesinin yıkılması şu anda afet yasasından faydalanarak üstü örtüldü. Bunların araştırılması, devletin bunların peşini bırakmaması lazım” ifadelerini kullandı.

İftira atarak sesimizi bastırmaya çalışıyorlar

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli’ye son günlerde Meclis’te reddedilmesiyle tepki çeken önergeler hakkında sorduğumuz soruya, “En son bir araştırma önergesi verdik 15 Temmuz’un siyasi ayağı araştırılsın diye, yine reddettiler. Bu arada İsmail Koncuk Bey çıktı ve çok güzel bir konuşma yaptı. Bazı hâkimler suçsuz olduğunu bildiği halde karar vermekten imtina ediyorlar. Çünkü suçsuz derse kendisine de terörist denmesinden korkuyorlar. Bize de devamlı iftira atarak sesimizi bastırmaya çalışıyorlar” dedi.

AKP, Çorlu ve Rabia Naz önergelerini reddetti

Cinisli, Çorlu tren kazası ve Rabia Naz’ın ölümü hakkında verilen önergelerin reddedilmesine şöyle tepki gösterdi: “Her ikisinde de çok ciddi şüpheler var. Kazada çok ciddi ihmaller var. Vefatta da çok ciddi şüpheler var. Nerelere uzandığına bağlı bütün bu redler. Maalesef uzun süredir araştırılmasının önüne geçiliyor. AKP meclisteki sayısal üstünlüğünü kullanarak bunları engelliyor maalesef. Hâlbuki araştırılsa ortaya çıksa daha sonra olacakların önüne geçilir kendileri de uzun vadede bundan kazançlı çıkar.”

HABER: NURSEZA OKUR-NESLİNUR ZEYNEP MUTLU

FOTOĞRAF: FEYZANUR ELİF MUTLU

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