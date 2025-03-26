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26 MART 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Demokratik rekabet zeminini korumalıyız

26 Mart 2025, Çarşamba 01:00
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidarın seçimleri “usulü tamamlama işlemi” haline getirmeye çalıştığını söyleyerek demokratik rekabet zemininin korunması gerektiğini ifade etti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği iftarda gündemi değerlendirdi. Konuşmasında iktidarı eleştiren Uysal, “Bugün maalesef 22 yıldır adeta ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ele geçireceğiz’ diyerek yola çıkanların bir devr-i sabık muamelesine muhatap olmanın ıstırabını yaşıyoruz. Yarınlara dair endişesini yaşıyoruz. Bu büyük ülkenin bu kadar kötülüğü hak etmediği kanaati içerisindeyiz. Türk siyasetinin, Türk demokrasisinin bugün karşı karşıya kaldığı ablukaya anlam veremiyoruz. Demokrasinin imkanlarından yararlanarak iktidar olanların demokrasiyi boğmaya hakkının olmadığına inanıyoruz” dedi.

Talimatlı bir yargıya biz neden güvenelim?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasına değinen Uysal şunları söyledi: “Bugün Türkiye’de deyim yerindeyse ikili hukuk rejimi var. İktidarın cenahındaysanız her şey serbest ama iktidarın karşısındaysanız her tür hukuksuzluğa, her tür usulsüzlüğe maruz kalabilir, muhatap olabilirsiniz. Daha düne kadar ‘Anayasa Mahkemesi kapatılsın’ diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şimdi diyor ki ‘Bu yargıya tâbi olsunlar, boyunlarını eğsinler, yargı ne diyorsa ona uysunlar.’ Sayın Bahçeli, adaletin kestiği parmak acımaz. Bunun bilinci içerisindeyiz. Ama bugün talimatlı bir yargıya, meşruiyetini yitirmiş bir yargıya Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hiçbir vatandaşının güvenmediği, sizin bile güvenmediğiniz yargıya bizlere güvenin diyemezsiniz” dedi.

Üçüncü dünya ülkelerine benzemeye çalışıyorlar

Soruşturmanın ekonomiye zararını da değerlendiren Uysal, “Sadece üç günde Merkez Bankası 20 milyar doların üzerinde rezervini harcamak mecburiyetinde kalmış. Maliye Bakanı çıkıp “Her şey kontrol altında” diyor. Ne yapmak istediklerini biliyor ve görüyoruz. Üçüncü dünya ülkelerine benzer, seçimleri usulü tamamlama işlemi hâline getirmek için bir çaba içerisine girdiklerini görüyoruz. Demokrasiyi, hukuku yerle bir etmek için milletin iradesini yoklukla malul hâle getirmek için pek çok teşebbüsleri hepimize dayatır hâldeler. O nedenle biz öncelikle seçimde başarmaktan daha ziyade demokratik rekabetin zeminini korumak için var gücümüzle elimizden geleni yapacağız. Türkiye’nin  üzerindeki bu kara örtüyü atmadan keyfî bir rejimin tabİî sonuçlarına sadece bugün değil yarınlarda da muhatap oluruz” ifadelerini kullandı.

Nurseza Parlakoğlu - İSTANBUL

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