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Demokratlık birleştirdi

02 Temmuz 2019, Salı 19:37
23 Haziran seçimlerini değerlendiren CHP Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleri, CHP’nin sosyal demokratları, milliyetçi demokratları, muhafazakÂr demokratları ve Kürt demokratları bir araya getiren Kılıçdaroğlu yaklaşımının seçimi kazandırdığını belirtti.

CHP Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleri 23 Haziran’da yüzde 9 farkla kazanılan İstanbul seçim sonuçlarını değerlendirmek için toplandı. 49 partilinin konuştuğu toplantıda başarının nedenlerine dair çok sayıda tesbit yapıldı. Buna göre başarının ana faktörlerinden biri CHP’nin sosyal demokratları, milliyetçi demokratları, muhafazakâr demokratları ve Kürt demokratları bir araya getiren, birleştiren “Kılıçdaroğlu yaklaşımı” oldu. Kurulan demokrasi ittifakının yanı sıra ekonomik krizden ötürü hükümetin politikalarından memnuniyetsiz kesimlerin oyları ve ekonomik sorunlara çözüm öneren projeler ile sosyal politikalar da sonuçlara etki etti. Seçim sürecinde Karadenizli seçmene Pontus yakıştırması, Ordu Valisinin haksız muamelesi ve mazbatanın alınması ile ortaya çıkan mağduriyet etkisi de oy farkını açtı.

Bu oyların hepsi bizim değil

Gazete Duvar’ın haberine göre, toplantıya katılan partililerin aktarımına göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul seçim sonuçlarının olumlu olduğunu ama asıl bundan sonra çok çalışılması gerektiğini anlattı. Kılıçdaroğlu, “Bu oyların tamamı bizim oylarımız değil. CHP’nin yanı sıra burada İYİ Parti, HDP, AK Parti, MHP’nin de oyları var. Önemli olan bize gelen oyların, verilen desteğin sürdürülebilir olması, bu oyların kazanılması. Sorunları çözücü yaklaşımla çalışmalıyız. Toplumu kucaklayıcı bir politika ve söylem içinde olmalıyız” dedi.

AKP seçmeninden yüzde 3 oy alındı

CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun aldığı 4 milyon 742 bin oyun yaklaşık yüzde 8’i sandığa gitmeyen farklı siyasî partilerin seçmeninden geldi. AKP seçmeninden yaklaşık yüzde 3 oy alındı. Adaylarını çeken partilerden yaklaşık 1,8 oy geldi. İstanbul’un 39 ilçesinde de CHP’nin oyu arttı. Toplam 961 mahalleden 959’unda sayı ve oy olarak CHP oyunda artış oldu. Oyu artmayan iki mahalleden birinde 40, diğerinde sadece 7 oy düşüşü oldu. CHP’nin yarışı önde tamamladığı mahalle sayısı 578. Kalanında AKP önde. AKP’nin Sultangazi ve Sultanbeyli hariç bütün ilçelerde oyları azaldı. İlçelerde yeniden seçim olsa 28 ilçeyi CHP adayı kazanabilirdi. Sandığa gitmeyen CHP seçmeninde ciddî bir motivasyon artışı tesbit edildi. 

Adalet herkes için olmak zorundadır

CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, “Adalet sadece bizim için değil 82 milyon için, insanlık,  kâinat, evren için adalet istiyoruz. Adalet bir kutup yıldızı gibidir o sabit durur evren onun etrafında döner. Bu garibanların hakkını, hukukunu kim savunacak? Hiç kimse merak etmesin onların hakkını, hukukunu Kemal kardeşleri savunacak” diye konuştu. Adalet Bakanı’nın “yargı reformu”ndan bahsetmesinin ülkede adaletin olmadığını gösterdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Adalet herkes için olmak zorundadır. Bütün peygamberlerin varlık nedeni adalettir” diyerek, “Siz adaleti yok eden kararları alırsanız, dâvâları ötelerseniz, devletin temelini çürütmüş olursunuz. Devletlerin varlık nedeni adalettir. Adalet komşunuz açken ona yardım etmektir. Onun açlığını gidermek zorundayız. Herkesin karnının doyduğu bir Türkiye adalet ve huzur vardır” diye konuştu.

Ankara – Ahmet Terzi

Etiketler: kılıçdaroğlu
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