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8 MART 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Denenmiş denenmez

08 Mart 2025, Cumartesi 01:47
DP Sözcüsü Haydar Altıntaş, “Terörsüz Türkiye, herkes kazanacak” ifadesiyle yürütülen süreçle ilgili “denenmişi yeniden deneyerek farklı sonuçlar almanın mümkün olmadığını” söyledi.

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Demokrat Parti Sözcüsü Haydar Altıntaş, “Terörsüz Türkiye, herkes kazanacak” ifadesiyle yürütülen sürecin belirsizliklerine dikkat çekerek, “Elbette ki bu temenniye ben ve partim de bütün insanlar gibi yürekten katılıyoruz ancak bunun nasıl olacağı sorusunu ortaya sorduğumuzda karşımıza çıkacak olaylar bu işin pek de kolay olmadığını, bedelinin ağır olduğunu, farklı farklı düşüncelerin, farklı farklı eğilimlerin bunun içerisine girdiğini görünce hayret ve dehşet içerisinde kalmamak mümkün değildir” diye konuştu.

Hangi bedeller ödenecek?

Denenmişi yeniden deneyerek farklı sonuçlar almanın mümkün olmadığını, 2013-2015 yılları arasında yürütülen süreçte, sonuç alınamadığını, büyük acı ve büyük bedeller ödendiğini söyleyen Altıntaş, “Ortaya çıkan bilgilere göre bir yıldan beri devam ediyormuş görüşmeler hain terör örgütüyle, Sayın Bahçeli’nin beyanıyla ülke gündemine yeniden döndü. Slogan, ‘Terörsüz Türkiye, herkes kazanacak.’ Ama nasıl olacak? Sonuç almak için hangi bedeller ödenecek? Tarih, insanlığın hafızasıdır, aynı zamanda çok iyi bir politika öğretmenidir. Elbette ki geçmişte yaşayamayız, bugünü ve geleceği yaşamalıyız ancak geçmişimiz ölü değil canlıdır, ölü dirilmez ama hatırası yaşar” diye konuştu.

Süreç PYD’nin meşruiyetini pekiştirir

Yapılan barış çağrısının bölücü siyasetin manevrası, AKP iktidarının kaybettiği oyları geri alma gayreti olduğunu da söyleyen Altıntaş, “Bütün bunlar yeni anayasayla zaman ayarlıdır. Etnik ve bölücü hareketlerin nihai programı değişmez, sadece zamana ve şartlara göre şekil değiştirir. Suriye’deki otonom yapıya bakılırsa bu hareket Suriye’dekileri kapsamıyor. Bütün bu gayret, AKP ve MHP eliyle Sayın Bahçeli tarafından kamuoyuna lanse edilen sürecin propagandasıdır. Bu süreç PYD’nin meşruiyetini pekiştirir, bu süreç Sayın Erdoğan’ın bir kere daha seçilmesi işidir” dedi.

Kurtulmuş: Kardeşlik türküleri çalınacak

Ankara’da katıldığı bir programda konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, yeni bir döneme girildiğini belirterek, atılan adımları “fevkalade” olumlu gördüklerini söyledi. Kurtulmuş, “Artık bu ülkenin dağlarında, ovalarında bu ülkenin şehirlerinde, kasabalarında sadece kardeşlik türküleri çalınacak sadece birlik ve beraberlik içerisinde aynı istikamete insanlarımız yönelecektir” ifadelerini kullandı.

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

AA

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