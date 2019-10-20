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Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Af Örgütü'nün iddialarını reddediyoruz

20 Ekim 2019, Pazar 12:21
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Uluslararası Af Örgütü'nün Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin raporundaki mesnetsiz iddiaları bütünüyle reddediyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütü'nün Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin raporundaki mesnetsiz iddiaların bütünüyle reddedildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası Af Örgütü'nün Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin raporundaki mesnetsiz iddiaları bütünüyle reddediyoruz. Söz konusu asılsız iddiaları, Suriye'den kaynaklanan ve ulusal güvenliğimize kasteden terör tehdidine karşı mücadelemize karşı başlatılan karalama kampanyasının parçası olarak değerlendiriyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın hem Türkiye'nin ulusal güvenliğini, hem de izlediği ayrılıkçı gündemle Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden terör örgütü PYD/YPG'ye karşı yürütülen bir terörle mücadele operasyonu olduğu vurgulandı.

Harekatın planlama ve icrasında sadece PYD/YPG unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alındığının altı çizilen açıklamada, sivillerin ve sivil altyapının zarar görmemesi için gereken her türlü tedbirin uygulandığı da belirtildi.

Açıklama, şunlar kaydedildi:

"Harekata destek veren Suriye Milli Ordusu'nun, kendi unsurlarının neden olduğu iddia edilen sivil zayiat vakalarını incelemek üzere bir Soruşturma Komisyonu kurduğunu bu vesileyle hatırlatmakta fayda görüyoruz. PYD/YPG'nin AB ve NATO tarafından da terör örgütü kabul edilen PKK ile bağı ve işlediği suç ile ihlaller defaatle belgelenmiştir. Uluslararası Af Örgütü'nü, kendisi de dahil olmak üzere bağımsız uluslararası kuruluşlarca yapılan bu çalışmaları yeniden incelemeye davet ediyoruz."

AA

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütü
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