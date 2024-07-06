DP’den Yerlikaya’ya sorular

Demokrat Parti Sözcüsü Haydar Altıntaş’tan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya, “2023 yılında diğer ülkelere 100 binin üzerinde vatandaşımızın iltica başvurusu yapma sebebi nedir? Bu artışa neden olabilecek insan hakları ihlalleri veya diğer sorunlar hakkında tespit ve çözüm önerileriniz nedir?” diye sordu.

Yerlikaya tarafından cevaplandırılması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, Türk vatandaşlarının Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerine iltica başvurularında son yıllarda kayda değer artış olduğuna dikkat çeken Altıntaş, “Kaynaklar, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 82’lik bir arışla, 100 binin üzerinde vatandaşımızın AB ülkelerine iltica başvurusu yaptığını öne sürmektedir. Ayrıca Meksika sınırı üzerinden kaçak yollarla ABD’ye geçen Türk vatandaşlarımızın sayısının da 2023 yılında 15 bini geçtiği belirtilmektedir” dedi.

İLTİCA BAŞVURULARININ NEDENLERİ NEDİR?

Altıntaş Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti:

“Son beş yıl içinde Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerine iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının sayısı nedir? Yıllara göre dağılımı nasıl gerçekleşmiştir? Türk vatandaşlarının iltica başvurularındaki artışın nedenleri Bakanlığınız tarafından nasıl değerlendirilmektedir?

İltica başvurusunda bulunun vatandaşlarımızın başvurularının kabul edilme oranı nedir? İltica başvurularının kabul edilme nedenleri hakkında Bakanlığınızın değerlendirmesi nedir?

Bu artışın Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve sosyal koşullarla bağlantısı var mıdır? Varsa, bu bağlantılara ilişkin Bakanlığınızın değerlendirmesi nedir?

Türkiye’den iltica başvurusunda bulunan kişilerin profili hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu kişilerin meslekleri, eğitim durumları ve geldikleri bölgeler nelerdir?

İltica başvurusunda bulunan vatandaşlarımızın geri dönmesi için herhangi bir teşvik programı veya politika geliştirilmiş midir? Geliştirildi ise bu programların detayları nelerdir?

Türkiye’de vatandaşların iltica başvurusunda bulunmasına neden olabilecek insan hakları ihlalleri veya diğer sorunlar hakkında Bakanlığınızın tespitleri ve çözüm önerileri nelerdir?

Türk vatandaşlarının iltica başvuruları azaltmak ve yurtdışına göçün önüne geçmek için hükümet olarak hangi adımlar atılmaktadır?

Ankara - Mehmet Kara

