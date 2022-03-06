DP’nin Büyük Kongresi bugün

Demokrat Parti 14. Olağan Kongresi Ankara’da Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı salonunda “Özgür birey güçlü toplum-Başka bir Türkiye” sloganıyla toplanacak.

Kongrede, genel başkan, Genel İdare Kurulu, Merkez Karar Kurulu ve Yüksek Haysiyet Divanı seçimleri yapılacak. 5 ve 6 Mart günlerinin cemrenin toprağa düştüğü gün olarak kabul edilen 6 Mart’ta kongre tarihinin özellikle seçildiği belirtiliyor. Kongre ile ilgili açıklamalarda bulunan Uysal, Türkiye’de söyleyecek sözü kalmamış bir siyasî iktidar olduğunu belirterek, 1946 yılında kurulan DP’nin 76 yıllık siyasî geleneğini olduğunu söyledi. Merkez sağı temsil eden bir anlayış içinde millete karşı vazifemizi yapma gayreti içinde olduklarını söyleyen Uysal, “Biz, merkez sağın müseccel markasıyız. Cemrenin düştüğü gün yapacağımız kongre ile Türkiye’de yeni bir uyanış için adım atacağız” diye konuştu.

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