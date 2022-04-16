''Dünyada en yüksek faize mahkûm ettiler''

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iftar programı kapsamında İstanbul’un Tuzla ilçesindeydi.

Burada konuşma yapan Davutoğlu, iktidarı eleştirerek “Faiz haramdır diye yola çıktılar, Türkiye’yi dünyada en yüksek faize mahkum ettiler. Kur Korumalı Mevduat diye bir mevduat çıkardılar katmerli faiz üç ayda Hazine’ye yükü 40 milyar lira oldu. Bütün çiftçilerimize, Türkiye’deki milyonlarca çiftçiye bir yılda sadece 29 milyon Türk Lirası veriyorlar. Bankada hesabı olup da, yan gelip yatan faiz kazancı olanlara 40 milyar Türk Lirası aktardılar. Bu sizin geçmediğiniz köprü ve otoyollar üzerinden bu sene aktarılan kaynak 60 milyon Türk Lirası” ifadelerini kullandı.