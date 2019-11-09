'Dünyanın en demokrat belediye başkanı olmak istiyorum'

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Berlin'deki temaslarında İstanbul'a ilişkin hedeflerini anlattığını belirtti. İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nun kampanya direktörünü eleştirmesine ilişkin açıklamalarda da bulundu.

İstanbul ile Berlin'in kardeş şehirler olması nedeniyle Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30'uncu yıldönümü etkinliklerine davet edilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Berlin ziyareti kapsamında siyasi temaslarda da bulundu. DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, bu görüşmelerde, “İstanbul'un daha iyi bir yaşam merkezine dönüşmesi için hedeflediği değişimi” anlattığını ifade etti. “Dünyanın en demokrat belediye başkanı” olmak istediğini belirten İmamoğlu, kendisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecekteki rakibi olarak görmediğini dile getirdi.

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