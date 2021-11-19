"Düşün milletin yakasından"

Merkez Bankası’nın faiz kararını değerlendiren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Ben ekonomistim’ açıklamasını eleştirirken, “AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın anlaşılan hedefi TL’yi değersizleştirerek, Millî şirketlerimizi ve varlıkları (batırmak) ucuzlatmak sonrasında da yabancılara satılarak ülkeye para girişini sağlamak! Ekonomist(?) Erdoğan’ın dahiyane düşüncesi! Peh peh” dedi.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Uysal, “Eyy AKP bizatihi dini, dinî değerleri bayrak yaptınız, Türk milletinin dinî hassasiyetini suistimal ettiniz! Tüm iddialarınızla sınandınız ve kaybettiniz! Adınızın dışında her yeriniz KAPKARA! Tek dâvânız, geçmiş fukaralıklarınızın rövanşını almaktı; aldınız! Dinî menfaat, menfaati din yapan sahtekârlar, dinbazlar! Düşün milletin ve devletin yakasından! Size bakarak Müslümanlığa öykünen, özenen var mı ey kravatlı soyguncular?” değerlendirmesinde bulundu.

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