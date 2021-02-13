Emekli maaşlarına zam yapılsın

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a, birer mektup yazarak, geliri 3 bin liranın altında olan emekli maaşlarına zam yapılmasını istedi.

Dikbayır, "Bu gruptaki emeklilerimizin maaşlarında yapılabilecek yüzde 25 oranındaki bir iyileştirme, milyonlarca vatandaşımıza ve ailelerine nefes aldıracaktır" dedi. Sakarya Milletvekili Dikbayır, en düşük ve en yüksek emekli maaşları arasındaki farkın 7,5 kat olduğunu hatırlatarak, gelir adaletsizliğine dikkat çekti. Dikbayır, Bakan Elvan ve Bakan Selçuk'a mektup yazarak, geliri 3 bin bin liranın altında olan emekliler için maaşlarına zam yapılmasını talep etti. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 250

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.