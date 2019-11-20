Erdoğan: Bir yerde oyumuz düşmüşse hiçbir şey olmamış gibi davranamayız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şayet bir yerde oyumuz düşmüşse, hele hele milletvekili ve belediye başkanı sayımız azalmışsa hiçbir şey yok gibi hareket edemeyiz" ifadesini kullandı. Erdoğan, ''AK Parti'de eski diye bir kavram yoktur. Her AK Partili son nefesine kadar bu kutlu davanın mensubur'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-AK Parti'de eski diye bir kavram yoktur. Her AK Partili son nefesine kadar bu kutlu davanın mensubudur.

-Partimizde sadece görev değişikliği olur. Görevine devam edecek ve değişecek teşkilatlarımızla ilgili çalışmalarımızı belirlediğimiz safhaya getirdik. İstifa eden kardeşlerine ayrıca teşekkür ediyorum.

-AK Parti'nin sahibi millettir. Bunun için teşkilatların milletle kucaklaşacak isimlerden oluşması gerekiyor. Kongrelerimizde ortaya çıkacak teşkilat yapımız 2023 seçimindeki başarıda önemli rol oynayacaktır.

-Şayet bir yerde oyumuz düşmüşse, hele hele milletvekili ve belediye başkanı sayımız azalmışsa hiçbir şey yok gibi hareket edemeyiz.

'2020, faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak'

-Hükümete geldiğimizde adeta kucağımızda bulduğumuz 23.5 milyar dolar IMF borcunu son kuruşuna kadar Mayıs 2013'te yine biz ödedik ve o defteri kapattık. Bizim şu anda IMF ile işimiz yok. Biz bize yeteriz."

-2020, inşallah faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak. Artık dövizle borçlanma değil yerli, milli parayla adım atma dönemine döndük, bunu başarıyla yürütmek durumundayız. Yatırımcılarımıza sesleniyorum, endişe etmeyin, tereddüt etmeyin, lütfen kendi sektörünüzde yatırım yapmaya devam edin.