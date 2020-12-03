Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki ifadeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

CHP Genel Başkanı partisinin grup toplantısında, "Recep Tayyip Erdoğan Türkiye için milli güvenlik sorunudur" ifadesi siyasetin yeni polemik konusu oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Türkiye Cumhurbaşkanı’na karşı bu ifadeyi kullanan kişi bir “demokrasi sorunu” haline gelmiştir" dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından, sosyal medya hesabı üzerinden 'Hukuk ve millet önünde bunun hesabına soracağız'' ifadesine yer verdiği bir açıklama yapmıştı. AK Parti yönetiminden gelen sert tepkilerin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtığı açıklandı. NTV

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