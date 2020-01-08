Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreninin ardından, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. Haliç Kongre Merkezi'nde basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü. Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüşme Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Haliç Kongre Merkezinde basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü. AA

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