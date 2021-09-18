Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

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