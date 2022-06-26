"Erdoğan siyonizmin güdümüne girdi"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Trabzon’da; “Sayın Erdoğan’a bir defa daha hatırlatacağım. 2010 yılına kadar, özellikle de ilk 5- 6 yılda yaptığı konuşmaları yardımcılarından istesin. Bir Cumhurbaşkanı’nın iki dönemden daha fazla seçilmemesi gibi konular… Maalesef bugün gündemde bile değil üçüncü değil, dördüncüyü bile arzu eder hale geldi” dedi.

Karamollaoğlu, iki günlük bir program kapsamında; Trabzon’a geldi. Karamollaoğlu, Düzenlediği basın toplantısı ile gündemi değerlendirirken, “Biz Tayyip Bey ile geçmişte uzun yıllar beraber çalıştık. Parti teşkilatlarında beraber olduk. Birlikte Belediye Başkanlığı yaptık. Bir birimizle yardımlaştık, fikir alışverişinde bulunduk. Sonunda bir karar verdi, ‘Ben artık Millî Görüşçü değilim, Millî Görüşçü gömleğini çıkardım’ dedi. Kendisine başka bir gömlek giydirdiler Amerika’da. Ondan sonra da maalesef Amerika’nın ve güçlü ülkelerin Siyonizm’in güdümüne girdi. Üzüntü verici. O gün söylemlerini ben Sayın Erdoğan’a burada bir defa daha hatırlatacağım. 2010 yılına kadar neredeyse yaptığı konuşmalarını, özellikle de ilk 5- 6 yılda yaptığı konuşmaları yardımcılarından istesin. Kendisine onu bir defa dinletsinler.” dedi.

Okunma Sayısı: 255

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.