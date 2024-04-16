Etten sonra peynir de sofralara veda edecek

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ulusal Süt Konseyi (USK)’nin çiğ süt tavsiye fiyatını 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 8,5 artışla litre başına 13,5 TL’den 14,65 TL’ye yükseltmesinden önce süt yemine zam geldiğini ve daha süt ineği besleyenlerin cebine yeni fiyatla süt parası girmeden önce çıktığını söyledi.

Gürer, çiğ süt için açıklanan litrede yüzde 8,5 fiyat artışının peynir ve raftaki sütten mamul ürüne yansıması ile rafta artışın daha yüksek fiyatlara erişeceğini ve etten sonra süt mamüllerinin de emeklinin ve dar gelirlinin sofrasına veda edeceğini belirtti. Ülkemizde süt ineği sayısının 5 milyon 500 bine gerilediğini belirten Gürer, “İnekler geçtiğimiz yıllarda girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle kesime gitti. Kırsalda küçük aile tipi işletmelerde sorunlar katlandı. Çoklu hayvan varlığı olan çiftlikler, kısmen önlemler alarak ayakta kalmaya çalışıyor. Hayvancılığın en önemli gider kalemi yem oluşturuyor. Kaba yem ve sanayi yemindeki fiyat artışı, hayvancılık yapanları işlerinden soğuttu. Çiftçilik yapmayanlar, yonca, arpa, saman gibi kendi üretmedikleri giderlere dayanmaları zorlaştı. Bu nedenle hayvancılığı sürdürmek iyice zorlaştı” dedi. İstanbul - Seyhan Şentürk

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