"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Filistin'in Ankara Büyükelçisi: Türkiye'nin yanındayız

15 Kasım 2019, Cuma 17:42
Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa, "Filistin halkı Türkiye'ye karşı yapılan her türlü terörist saldırının karşısındadır. Türkiye'nin karşı savunma yapmasını tamamen haklı buluyor." dedi.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faid Mustafa, "Filistin halkı Türkiye'ye karşı yapılan her türlü terörist saldırının karşısındadır. Türkiye'nin karşı savunma yapmasını tamamen haklı buluyor." dedi.

Faid Mustafa, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Eskişehir'de bir otelde düzenlenen "Uyum Buluşmaları" konulu toplantı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra Türkiye ile Filistin arasındaki ilişkileri bozmaya çalışan mercilerin harekete geçtiğini belirtti.

Bu durumu iyi anlatmak ve açıklığa kavuşturmak gerektiğini vurgulayan Faid Mustafa, şunları söyledi:

"Filistin ile Türkiye arasındaki ilişki tarih boyunca bakıldığında köklü bir ilişkidir. Bugün ve yarının ilişkisi değil. İki ülke ve hakları arasında olan sevgi çok derin bir sevgi. Biz nasıl Türkiye'ye geldiğimiz zaman ikinci vatanımıza geliyorsak, Türk vatandaşları da Filistin'e geldiği zaman ikinci vatanlarına geliyor gibi hissediyorlar. Bu sevgi her vatandaşta var. Filistin ve Türkiye düşmanları iki ülke arasındaki saygı ve sevgiden dolayı rahatsızlar. Bu yüzden haksız ve hiç doğru olmayan haberleri yayınladılar. Doğrusu şu Filistin halkı Türkiye ile birlikte duruyor."

Faid Mustafa, Filistin halkının her zaman Türkiye'nin başarılı olması ve ileriye gitmesi temennisinde bulunarak, "Filistin halkı Türkiye'ye karşı yapılan her türlü terörist saldırının karşısındadır. Filistin, Türkiye'nin teröre karşı savunma yapmasını tamamen haklı buluyor. Herkes şunu iyi bilmeli her zaman Filistin, Türkiye'nin yanında duracak. Duruyor. Türkiye ile Filistin arasında ortaya atılan asılsız haberlere insanların itibar etmemeleri gerek." diye konuştu.

AA

Etiketler: Filistin, Ankara Büyükelçisi, Türkiye
Okunma Sayısı: 162
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul trafiği bildiğiniz gibi

    'S-400 ve F-35 için ortak mekanizma çalışmalara başladı'

    İntihar vakalarıyla ilgili komisyon kuruldu

    Amsterdam'da bir ilk: Hoparlörden ezan okundu

    Trump ile Zelenskiy arasındaki görüşmenin tutanakları yayınlandı

    İlber Ortaylı'dan 'Osmanlı Arşivi Bab-ı Ali'ye geri dönsün' çağrısı

    Filistin'in Ankara Büyükelçisi: Türkiye'nin yanındayız

    Bıçaklı saldırıları önlemek için tek başına harekete geçti

    İsrail ordusundan katliamın itirafı

    286 bin hükümlü ve tutuklu var

    Yemen'de 2 milyon kadın göç etmek zorunda kaldı

    İlk 'ara' tatil bugün başlıyor

    Milyar dolarlık yeni rekabet alanı: Yapay zeka

    Milli Takım birçok ilke imza attı

    Bakırköy'deki acı hadiseye ilişkin Kaymakamlıktan açıklama

    250 kişi arıyor: Çöken iskelenin altında kalan mühendisi arama çalışmaları sürüyor!

    İşsizlik rakamları endişelendiriyor

    HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı

    Komşusu açken tok uyunmaz

    Bu skandallarla yargı nereye?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu skandallarla yargı nereye?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Kararlı duruş,” öyle mi?
    Genel

    Dernek üyeliği terör suçuna delil sayılmaz
    Ali FERŞADOĞLU

    Evliya ve şeyhlerden binlerce kat vird, tesbih ve zikir mümkün
    Ahmet BATTAL

    Ne verdiysek geri mi alıyoruz?
    Genel

    217 bin KYK borçlusuna e-haciz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Akrabalar arası hassas çizgiler
    Faruk ÇAKIR

    Ekran yarası
    Genel

    250 kişi arıyor: Çöken iskelenin altında kalan mühendisi arama çalışmaları sürüyor!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.