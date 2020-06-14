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15 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Gönül Kurulu’nun sözünü dinliyorlar

14 Haziran 2020, Pazar 14:00
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüsü vak’a sayılarındaki artışa işaret ederek “Gönül Kurulu”nun sözünü dinlediklerini söyledi.

İlk kez 11 Mart’ta vak’a kayda geçen Türkiye’de pik noktasına ulaşılmış, ardından aktif hasta sayısının azalmasıyla kısıtlamalar da kaldırılmıştı. Ancak son birkaç gündür, günlük vaka sayısında gözle görülür artış meydana geldi. Konuya dair Twitter’da paylaşımda bulunan Öztrak, şu ifadeleri kullandı: “Salgında ilk dalgayı atlatamadan ikinci dalgaya yakalanma riskimiz giderek artıyor. 13 Haziran’da günlük hasta sayımız, 16 Mayıs’tan bu yana, en yüksek seviyeye çıktı. Bilim Kurulu’nun sesini dinlemesi gerekenler ise hâlâ kendi Gönül Kurulu’nun sesini dinliyor.” Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 6-7 Haziran’da getirilen sokağa çıkma yasağını “Gönlümüz razı olmadı” diyerek kaldırmıştı.

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