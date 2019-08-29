Guaido 'gölge kabine' kurdu

Venezuela'da kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu iktidardan indirme çabaları kapsamında "gölge kabine" oluşturdu.

Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Maduro'yu iktidardan indirmek amacıyla yürüttüğü kampanyalar kapsamında gölge kabine kurdu. Meclis başkanı olarak ocak ayından bu yana devlet başkanlığı yetkilerinin kendisinde olduğunu iddia eden Guaido, Maduro'nun geçen yıl yaptığı seçimlerin hileli olduğunu belirtti. Guaido, muhalif isimler Leopoldo Lopez ve Julio Borges'in dahil edildiği yeni kabinesinin ülkeyi seçimlere götürecek bir geçiş hükümeti görevi üstleneceğini savundu. Haberde, Guaido'nun, 30 Nisan'daki başarısız kalkışmadan bu yana Caracas'ta İspanyol büyükelçinin evinde yaşayan siyasi akıl hocası Lopez'den genel koordinatör olmasını istediği aktarıldı. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 127

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.