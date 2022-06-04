"Hani Karadeniz doğalgazı?"

Zamlardan şikâyet eden bir vatandaş, "Hani Karadeniz'de doğalgaz vardı? Nerede bu doğalgaz, ne zaman ucuzlayacak?" diye sordu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Bolu İl Başkanlığı binasının açılışı ve esnaf ziyareti için Bolu’daydı. Babacan’ın Bolu’da dinlediği vatandaş, “Bizi kurtarın artık bu zamlardan. Biz artık bıktık. Kira 850 lira veriyorum. 620 lira doğal gaz geldi. Bir ayda 620 lira doğal gaz nasıl geliyor? Hani Karadeniz’de doğal gaz vardı? Nereden çıkacak bu doğal gaz? Bu doğal gaz ne zaman gelecek bize, ne zaman ucuzlayacak? Bizi bu çileden, bu zamlardan kurtarın. Biz bu sefillikten kurtulmak istiyorum. Tam dört yıl oldu emekli olalı. Bana çay kaşığı ile veriyor, kepçe ile alıyor” dedi.

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