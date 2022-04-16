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16 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

''Hata yapma şansımız yok'

16 Nisan 2022, Cumartesi 22:47
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, T24 ekranında Murat Sabuncu’nun sorularını cevapladı.

Babacan, “Bu seçim ülkenin son şansı olabilir. Son demokrasi nefesi olabilir. Hata yapma şansımız yok. Partilerin dar parti çıkarlarından kendisini soyutlaması lazım. Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini düşünen insanların kendi şahsi ihtiraslarından arınıp bu ülke meselesi deyip yapıcı olması lazım. Kolay yönetilecek bir süreç olmayacak” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: hata
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