Hazır Kuvvet soruları

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman,Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul’da merkez teşkilata bağlı olarak kurulan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü’nün kurulmasının sebebini sordu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soyu tarafından cevaplandırılması isteğiyle Meclis Başkanlığına yazı soru önergesi veren Karaduman, Soylu’ya şu soruları yöneltti: “Göreve geldiğiniz günden itibaren İçişleri Bakanlığı bünyesinde polis, jandarma ve bekçi pozisyonlarında görev yapacak toplamda kaç yeni alım yaptınız? Bu alımlardaki kadın ve erkek sayısı kaçtır? Başta mevcut çevik kuvvet ekipleri birimi olmak üzere Emniyet Teşkilatı birim ve sayı olarak yetersiz midir? Göreve geldiğinizden beri kaç yeni birim oluşturdunuz? Oluşturulan bu birimler hangileridir ve bu birimlerde kaç kişi görevlendirilmiştir? Bu birimler hangi ihtiyaca binaen oluşturulmuştur? Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü, basın açıklamaları veya miting gibi toplumsal eylem ve protestoların önlenmesi veya bu etkinliklerin takibi için mi vazifelendirilecektir? Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü’nün Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulmasının sebebi nedir?”

Ankara - Fatih Karagöz