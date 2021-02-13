Her alanda ciddi sorun var

CHP’li Lider Kemal Kılıçdaroğlu, BirGün Ankara temsilcisi Nurcan Gökdemir ve parlamento muhabiri Hüseyin Şimşek’in sorularını cevapladı.

Kılıçdaroğlu, "Anayasa’yı değiştireceklerini söylüyorlar. MHP ile beraber yapacaklarını söylediler. Oturun bir Anayasa değişikliği yapın bakalım. Meclis orada. Neyi öngörüyorsanız yaparsınız. Biz güçlendirilmiş parlamenter sistem deyince onlar kendilerine göre başka bir şey diyorlar. Üstelik bu Anayasa değişikliği için de “kurucu” ifadesini kullanıyorlar. Geriye dönmek istiyorlar bir anlamda. Ne olursa olsun AKP iktidarı artık Türkiye’yi yönetemiyor. Her alanda ciddi sorunlar var, Türkiye meşgul ediliyor. (...) Şu ana kadar özellikle, “Şahsım rejimi” diye tanımladığımız süreçten itibaren, tüm yetkilerin Erdoğan’a verildiği tarihten itibaren Türkiye, ekonomik ve siyasal olarak, eğitimde de geriye gitmiştir" dedi.