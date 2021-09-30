Herkes suçlu, bir tek onlar masum!

SP lideri Temel Karamollaoğlu, “Ne hikmetse iktidarın hiçbir kabahati yok; herkes suçlu, herkes hain; bir tek kendileri masum, bir tek onlar vatansever!” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Genel Merkezi’nde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, iktidarın ülkede yaşananlar konusunda hiçbir sorumluluk almadığını ve suçu başkalarına yüklediğini belirterek, “Bu ülkede soğan fiyatları artıyor; soğan üreticisi suçlu oluyor. İğneden ipliğe her şeye zam geliyor; market sahipleri suçlu oluyor. Yurt problemi yaşanıyor; barınamıyoruz diyen gençler suçlanıyor. Ev kiraları artıyor; ev sahipleri ve emlakçılar suçlanıyor. Dahası sorgusuz sualsiz işinden edilen KHK’lılar zor bela gidip bir iş buluyor; onları işe alanlar cezalandırılıyor. Fakat ne hikmetse iktidarın hiçbir kabahati yok; herkes suçlu, herkes hain; bir tek kendileri masum, bir tek onlar vatansever!” dedi.

Önce zihniyet değişmeli

“Her hafta gündeme düşen konular değişse de insanımızın değişmeyen tek gündemi var; ekonomik problemler, geçim sıkıntısı ve işsizlik...” diyen Karamollaoğlu, şu şekilde devam etti: “Hayat pahalılığı, geçim zorluğu, işsizlik... İnsanımızın değişmeyen ve her geçen gün hayatını daha da zorlaştıran temel sorunları bunlardır. İşte Eylül ayının sonuna geldik ve Türk-İş bu ayın açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Bu araştırmaya göre; açlık sınırı 3.049 lira, yoksulluk sınırı da 9.931 lira olmuş… Peki, asgarî ücret ne kadar; 2825 lira. Peki, ülkemizde ortalama bir çalışanın, memurun, işçinin aldığı maaş hiç 10 bin lirayı buluyor mu; hayır. Yani siz milyonlarca insanımızı açlık sınırının altında ve bir o kadar insanımızı da yoksulluk sınırın altında bir ücretle yaşamaya mahkûm etmişsiniz. Daha önce defalarca kez söyledim, bugün bir kez daha söylüyorum; öncelikle zihniyetin değişmesi gerekiyor.”

Böyle mantıksızlık olmaz

Karamollaoğlu, “Sopayla, tehditle, gözaltına almakla, kurumları kapatmakla bu işler çözülmez; iktidarın artık bu tutum ve davranışlarından vazgeçmesi gerekiyor. 2010 yılında “Sokak aralarında bakkal olayı bitmiştir” diyerek küçük esnafa mahalleyi dar eden Sayın Erdoğan şimdi de “Beş zincir market piyasayı alt üst ediyor” sözleriyle enflasyonun sorumluluğunu üzerinden atmak istiyor. Artan fiyatlar için marketleri sorumlu tutup, cezalar keserek bu işler düzelecekse; her gün yeni bir zamla kabaran elektrik, su ve doğalgaz faturaları için de sayaç okuma personellerini mi cezalandıracaksınız? Akaryakıt fiyatlarındaki artışı engellemek için istasyon çalışanlarına ve sahiplerine mi ceza keseceksiniz? Böyle bir mantıksızlık olmaz, bu kafayla problemlerimiz çözülmez; aksine her geçen gün daha da derinleşir” ifadelerini kullandı.