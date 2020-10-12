DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 1. Olağan Batman İl Kongresi’nde konuştu.

Babacan, Türk Tabipler Birliği’ni hedef alan iktidarı sert sözlerle eleştirdi, “Hükümet artık hiçbir şeyi yönetemiyor. Pandemiyi de yönetemedi. Doktorlarla, TTB’yle mücadele etmeye giriştiler. Beğenmedikleri hangi fikirle karşılaşsalar başlıyorlar hain de- meye. Şu anki hükümete kalırsa ülkenin yarısı hain damgası yemek üzere” dedi. HDP’li yöneticilerin de gözaltına alındığı Kobani operasyonlarını eleştiren Babacan “Hukuksuzluğa tüm Türkiye topyekun karşı çıkmalı. Kim zulme uğradıysa, kim haksızlığa uğradıysa biz onun yanında yer alıyoruz. O parti ya da bu parti demiyoruz” diye konuştu. Kavala dâvâsına da değinen Babacan, “Yargımız bağımsız ve tarafsız olmak zorunda. Osman Kavala için bir dosya daha yetiştirdiler. Yargımızın nasıl siyasî yöneticilerin amacına hizmet eder hale geldiğinin acı bir örneği” ifadelerini kullandı.