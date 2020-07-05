'İktidar partilerinin oy kaybı devam ediyor'

Metropoll Araştırma Şirketi’nin gerçekleştirdiği Türkiye'nin nabzı Haziran 2020 anketi, Covid-19 salgınını başından bu yana AK Parti'nin oylarında yaşanan düşüşün normalleşme sürecinde de devam ettiğine işaret etti.

Hafta sonu bir genel seçim düzenlenmesi durumunda Meclis'te en fazla sandalye alacak partinin yüzde 30.3 oy oranıyla AK Parti olacağını gösteren anket sonuçlarına göre, dört ay öncesine oranla iktidar partisinin oylarında yüzde 3.6'lık azalma yaşandı.

AK Parti ile Cumhur İttifakı'nı oluşturan MHP'nin de aynı süreçte yüzde 2,6 oy kaybettiğini belirten yoklama, partinin oy oranını yüzde 6.2 olarak öngördü. Bu sonuca göre yüzde 9.2 olan kararsızlar dağıtılmadan önce AK Parti ve MHP'nin toplam oy oranları yüzde 36,8'de kaldı.

Aynı firma tarafından bir ay önce yapılan benzer ankette, iki partinin oy oranı 38 olarak çıkmıştı.

Muhalefet oylarını artırdı

"Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna yanıt arayan bilgisayar destekli telefon anketi, ana muhalefet partisi CHP'nin ise dört aylık süreçte ortalama yüzde 3.3 artış yakalayarak sandıktan yüzde 24'lük bir oy oranı ile çıkacağını belirtti.

HDP'deki yükseliş ivmesi devam ediyor

Ankete göre pandeminin ilk aylarında oy kaybeden HDP'de Mayıs ayında başlayan yükseliş trendi Haziran ayında da devam etti. Mayıs ayında yeniden Şubat'taki oy oranına ulaşam HDP'ye 'haftasonu seçim olsa oy veririm' diyenlerin oranı yüzde 8.9 oldu.

MHP'yi Mayıs ayında geçen İYİ Parti farkı açıyor

Şubat ayından sonra yapılan anketlerde MHP ile arasındaki oy farkını kapatmaya başlayan İYİ Parti, Nisan ayında yüzde 0,1 farkla öne geçmişti. Mayıs ayı anketlerine göre Haziran'da oy kaybeden İYİ Parti, buna rağmen yüzde 7 oy oranıyla MHP ile arasındaki oy farkını yüzde 0.8'e çıkardı.

DEVA ve Gelecek Partisi yükselişte

AK Parti'den ayrılanların kurduğu DEVA ve Gelecek Partileri Haziran ayında oy oranlarını arttırdı.

Genel Başkanlığını Ali Babacan'ın üstlendiği Demokrasi ve Atılım Partisi, Mayıs ayında yaşadığı düşüşü terse çevirerek, Türkiye'nin nabzı anketlerinde son 4 aydaki en yüksek oy oranına 1.9'la ulaştı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun liderliğindeki Gelecek Partisi, Nisan ayındaki düşüşten sonra Mayıs ayı anketlerinde elde ettiği yükselişi Haziran'da da sürdürdü. Metropoll'ün anketine göre Gelecek Partisi'nin oy oranı yüzde 1.4.