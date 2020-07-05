"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 TEMMUZ 2020 PAZAR - YIL: 51

'İktidar partilerinin oy kaybı devam ediyor'

05 Temmuz 2020, Pazar 09:45
Metropoll Araştırma Şirketi’nin gerçekleştirdiği Türkiye'nin nabzı Haziran 2020 anketi, Covid-19 salgınını başından bu yana AK Parti'nin oylarında yaşanan düşüşün normalleşme sürecinde de devam ettiğine işaret etti.

Hafta sonu bir genel seçim düzenlenmesi durumunda Meclis'te en fazla sandalye alacak partinin yüzde 30.3 oy oranıyla AK Parti olacağını gösteren anket sonuçlarına göre, dört ay öncesine oranla iktidar partisinin oylarında yüzde 3.6'lık azalma yaşandı.

AK Parti ile Cumhur İttifakı'nı oluşturan MHP'nin de aynı süreçte yüzde 2,6 oy kaybettiğini belirten yoklama, partinin oy oranını yüzde 6.2 olarak öngördü. Bu sonuca göre yüzde 9.2 olan kararsızlar dağıtılmadan önce AK Parti ve MHP'nin toplam oy oranları yüzde 36,8'de kaldı.

Aynı firma tarafından bir ay önce yapılan benzer ankette, iki partinin oy oranı 38 olarak çıkmıştı.

Muhalefet oylarını artırdı

"Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna yanıt arayan bilgisayar destekli telefon anketi, ana muhalefet partisi CHP'nin ise dört aylık süreçte ortalama yüzde 3.3 artış yakalayarak sandıktan yüzde 24'lük bir oy oranı ile çıkacağını belirtti.

HDP'deki yükseliş ivmesi devam ediyor

Ankete göre pandeminin ilk aylarında oy kaybeden HDP'de Mayıs ayında başlayan yükseliş trendi Haziran ayında da devam etti. Mayıs ayında yeniden Şubat'taki oy oranına ulaşam HDP'ye 'haftasonu seçim olsa oy veririm' diyenlerin oranı yüzde 8.9 oldu.

MHP'yi Mayıs ayında geçen İYİ Parti farkı açıyor

Şubat ayından sonra yapılan anketlerde MHP ile arasındaki oy farkını kapatmaya başlayan İYİ Parti, Nisan ayında yüzde 0,1 farkla öne geçmişti. Mayıs ayı anketlerine göre Haziran'da oy kaybeden İYİ Parti, buna rağmen yüzde 7 oy oranıyla MHP ile arasındaki oy farkını yüzde 0.8'e çıkardı.

DEVA ve Gelecek Partisi yükselişte

AK Parti'den ayrılanların kurduğu DEVA ve Gelecek Partileri Haziran ayında oy oranlarını arttırdı.

Genel Başkanlığını Ali Babacan'ın üstlendiği Demokrasi ve Atılım Partisi, Mayıs ayında yaşadığı düşüşü terse çevirerek, Türkiye'nin nabzı anketlerinde son 4 aydaki en yüksek oy oranına 1.9'la ulaştı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun liderliğindeki Gelecek Partisi, Nisan ayındaki düşüşten sonra Mayıs ayı anketlerinde elde ettiği yükselişi Haziran'da da sürdürdü. Metropoll'ün anketine göre Gelecek Partisi'nin oy oranı yüzde 1.4.

Euronews Türkçe

Etiketler: iktidar, parti, oy kaybı
Okunma Sayısı: 357
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Otomobil alıcıları otomatik vites tercih ediyor

    Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısında rekor artış

    Ahmet Taşgetiren: Ayasofya, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle açılabilir

    İBB ve ODTÜ tsunami kitapçığı hazırladı

    'İktidar partilerinin oy kaybı devam ediyor'

    DSÖ, 'hidroksiklorokin'in kullanımını bir kez daha durdurdu

    İhmali olanlar cezalandırılsın

    Günde 7 milyon ekmek israf oluyor

    İkinci dalgaya hazır olalım

    Tedbirler çare olmadı, dolara talep artıyor

    Adaletsizliğin sorumlusu Erdoğan

    DSÖ: Koronavirüs uzun vadeli bir tehdit

    Rakamlar inandırıcı değil

    Tedbirsizliğin faturası ağır olur

    Cezayir'de hüzün yüklü cenaze merasimi...

    Türkiye'nin yardımları Sancak bölgesine ulaştı

    'Yoğun bakım hasta sayısında devam eden bir artış var'

    'Fransa Türkiye'den özür dilemek zorunda'

    İran'da elektrik santralinde yangın çıktı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Adalet mücadelesi yılgınlığı kaldırmaz
    Faruk ÇAKIR

    Adalet olsun yeter
    Ahmet BATTAL

    Ankara’nın kargaları Kore’de
    Genel

    İkinci dalgaya hazır olalım
    Davut ŞAHİN

    Üç mektup üç dert, ya çare?
    Mehmet KARA

    28 Şubat’ı yeniden hatırlamak
    Genel

    İhmali olanlar cezalandırılsın
    Feyzullah ERGÜN

    Bunalan ruhun kurtuluşu
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Sosyal Medya ve mahremiyet (tesettür)
    Abdurrahman AYDIN

    “Müşahedesine” güvenen ehl-i tasavvufa, “vahye” dayanan asfiyânın îkazları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.