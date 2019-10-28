İngiltere'de parlamento erken seçime 'hayır' dedi

Hükümetin, aralıkta erken seçime gidilmesi için verdiği önerge, parlamentoda yeterli desteği bulamadı. Başbakan Boris Johnson'ın, parlamentoya muhalefetin itirazlarını dikkate alan yeni bir erken seçim önergesi vermesi bekleniyor.

İngiltere'de hükümetin, aralıkta erken seçime gidilmesi için verdiği önerge, parlamentoda yeterli desteği bulamadı.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda bu akşam yapılan oylamada, hükümetin ülkeyi erken genel seçime gitmesi için verdiği önergeye, 70 milletvekili "hayır," 299 milletvekili ise "evet" oyu verdi.

Oylamada seçim için gerekli çoğunluğa ulaşılamadı.

İngiliz hukukuna göre, erken seçim kararı alınabilmesi için 650 sandalyeli Avam Kamarası'nda milletvekillerinin 3'te 2'sinin desteğini alarak, 434 oyluk nitelikli çoğunluğa ulaşılması gerekiyordu.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi başta olmak üzere bazı muhalefet partileri, oylamaya katılmadı.

Önergede, erken seçim için resmi bir tarih belirtilmemiş olması, muhalefet partilerinin ret oyu vermesinde veya oylamayı boykot etmesinde en önemli gerekçeyi oluşturdu.

Başbakan Boris Johnson, seçim tarihi olarak 12 Aralık'ı işaret etse de Johnson'a güvenmeyen ve kararın alınmasının ardından seçim tarihi değiştirmesinden kaygılanan muhalefet, tarihin önergede yer almasında ısrar ediyor.

Johnson'ın fiili durum yaratarak ülkeyi AB'den anlaşmasız ayırmasından veya AB ile vardığı Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirmeyi bir kez daha denemesinden de endişe eden muhalefet partileri, Brexit tarihinin ertelenmesini güvenceye almadan, erken seçime gitmeyi kabul etmiyor.